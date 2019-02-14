Медведев выступил за сокращение сроков бюрократических процедур

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал правительство и губернаторов представить предложения по сокращению сроков бюрократических процедур.

"Понятно, что все национальные проекты — это про людей, про наших граждан, которые должны в результате их реализации получить другое качество жизни. В то же время эти самые национальные проекты в новой версии будут делать такие же люди на всех уровнях, начиная от московских структур и заканчивая муниципальными структурами, бизнесам, нашими бюджетными учреждениями. Там работают люди, которые всем этим будут заниматься, от их подготовленности и зависит успех проектов", — заявил Медведев на пленарной сессии Российского инвестиционного форума в Сочи.

Премьер согласился с озвученными предложениями иметь более гибкое законодательство и сказал, что различные "процедуры, которое рассчитаны на то, чтобы мы смотрелись красиво", могут в итоге приводить к обратным результатам.

"Нам действительно нужно об этом задуматься, это не означает, что нужно вообще от процедур отказаться, нет, конечно. Но в ряде случаев, может быть действительно было бы правильным сжать время проведения этих процедур с учетом того, что перед нами стоят крайне амбициозные цели. Давайте мы подумаем, я бы просил своих коллег из правительства, конечно, губернаторов, предложения на эту тему представить", — добавил премьер-министр.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.