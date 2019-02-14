Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.86
$
67.00
75.51
75.55
Прогноз
18.02 – 25.02
$
66.93
74.23
Индексы и котировки Brent
64.65
+0.03 Золото
1312.21
–0.05 РТС
1156.31
–0.10
Динамика валют
EUR / USD
14.02
1.1298
–0.0183
30.01
1.1481
11.02
31.01
20.01

Медведев выступил за сокращение сроков бюрократических процедур 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: Р-Спорт
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал правительство и губернаторов представить предложения по сокращению сроков бюрократических процедур.
"Понятно, что все национальные проекты — это про людей, про наших граждан, которые должны в результате их реализации получить другое качество жизни. В то же время эти самые национальные проекты в новой версии будут делать такие же люди на всех уровнях, начиная от московских структур и заканчивая муниципальными структурами, бизнесам, нашими бюджетными учреждениями. Там работают люди, которые всем этим будут заниматься, от их подготовленности и зависит успех проектов", — заявил Медведев на пленарной сессии Российского инвестиционного форума в Сочи.
Премьер согласился с озвученными предложениями иметь более гибкое законодательство и сказал, что различные "процедуры, которое рассчитаны на то, чтобы мы смотрелись красиво", могут в итоге приводить к обратным результатам.
"Нам действительно нужно об этом задуматься, это не означает, что нужно вообще от процедур отказаться, нет, конечно. Но в ряде случаев, может быть действительно было бы правильным сжать время проведения этих процедур с учетом того, что перед нами стоят крайне амбициозные цели. Давайте мы подумаем, я бы просил своих коллег из правительства, конечно, губернаторов, предложения на эту тему представить", — добавил премьер-министр.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
Последние новости
Умер народный артист России Сергей Захаров Точка невозврата: 22-триллионный госдолг США вышел из-под контроля В США потеряли "кровавый контракт с Путиным", но упорно ищут
Комментарии
Экономика , РИФ Сочи 2019 , Дмитрий Медведев
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Порошенко похвастался отказом от газа
Экономика
Доллар пробил психологическую отметку
Рынки
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
В ЦБ сравнили новые санкции и санкции 2014 года
Экономика
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Доллар по 75: США бьют в слабое место России
Экономика Статьи
«Северный поток-2» оказался под ударом
Экономика Статьи
Россия выигрывает санкционную войну
Экономика Статьи
Роспотребнадзор сделал заявление после угроз Медведева
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение