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Порошенко похвастался отказом от газа 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко похвастался ежегодным снижением потреблением газа в стране. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».
Порошенко убежден, что таким образом страна повышает собственную энергоэффективность и снижает зависимость от импорта.
«Знаете, сколько Украина использовала газа в 2017 году? 14 миллиардов кубометров. Знаете, сколько Украина использовала газа в 2018 году? 10,5 миллиардов кубометров. И это наш решительный шаг к повышению энергоэффективности и обеспечению энергонезависимости государства», — указал украинский лидер.
В ходе выступления перед сотрудниками предприятия «Турбоатом» Порошенко также заявил, что именно Россия виновата в том, что украинские компании вытеснены с российского рынка. По его словам, это началось еще задолго до конфликта на Украина, а именно с 2009 года, когда Россия вынудила Украину закупать российский газ по завышенным ценам.
Политический конфликт на Украине быстро перекинулся на экономическую плоскость. Киев обвинил Москву в намеренном завышении цен на газ для украинских потребителей, из-за чего подал несколько исков в Стокгольмский арбитраж. В результате спора, который затронул газовые отношения двух стран с 2009 года, победителем вышла Украина — арбитраж потребовал от «Газпрома» выплатить компенсацию в размере 2,6 миллиарда долларов. Российская сторона это решение не признает и пытается его оспорить.
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Комментарии16
Экономика , Видео , Петр Порошенко , Газпром , Интерфакс
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