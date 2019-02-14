Порошенко похвастался отказом от газа

Президент Украины Петр Порошенко похвастался ежегодным снижением потреблением газа в стране. Его слова приводит «Интерфакс-Украина»

Порошенко убежден, что таким образом страна повышает собственную энергоэффективность и снижает зависимость от импорта.

«Знаете, сколько Украина использовала газа в 2017 году? 14 миллиардов кубометров. Знаете, сколько Украина использовала газа в 2018 году? 10,5 миллиардов кубометров. И это наш решительный шаг к повышению энергоэффективности и обеспечению энергонезависимости государства», — указал украинский лидер.

В ходе выступления перед сотрудниками предприятия «Турбоатом» Порошенко также заявил, что именно Россия виновата в том, что украинские компании вытеснены с российского рынка. По его словам, это началось еще задолго до конфликта на Украина, а именно с 2009 года, когда Россия вынудила Украину закупать российский газ по завышенным ценам.