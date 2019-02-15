Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.86
$
67.00
75.51
75.55
Прогноз
11.02 – 18.02
$
66.20
75.80
Индексы и котировки Brent
64.64
+0.02 Золото
1312.54
+0.00 РТС
1156.31
–0.10
Динамика валют
EUR / USD
15.02
1.1285
–0.0160
31.01
1.1445
12.02
01.02
21.01

Россия увеличила поставки газа в Донбасс 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский «Газпром» за шесть месяцев 2018 года поставил на юго-восток Украины 2,7 миллиарда кубометров газа. Таким образом, объем поставок вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает РБК.
В четвертом квартале 2017-го на территорию Донбасса поставили 2,4 миллиарда кубометров газа. При этом отмечается, что Киев не импортировал газ по действующему с ноября 2018 года контракту с «Газпромом».
В отчете холдинга говорится, что увеличен также экспорт газа в Западную Европу, в частности, в Германию (рост на 9,5 процента) и Францию (рост на 5,4 процента).
Очередной российско-украинский газовый конфликт разгорелся 18 февраля 2015 года, когда Киев прекратил снабжение Донбасса газом. Официальная версия — многочисленные повреждения газопровода в ходе боевых действий. В этот же день самопровозглашенные республики перестали платить за топливо.
Снабжение газом было восстановлено, однако спикер народного совета Донецкой народной республики Андрей Пургин сообщил, что ДНР перешла на поставки газа из России. Вечером 19 февраля и российский «Газпром», и национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заявили о начале поставок газа в Донбасс.
Последние новости
Взлом «ВКонтакте» оказался местью за «жадность» соцсети Дзюдоист-чемпион нанес травму Путину Массовая драка со стрельбой произошла в Москве
Комментарии170
Экономика , Нафтогаз , Газпром
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Доллар пробил психологическую отметку
Рынки
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
В ЦБ сравнили новые санкции и санкции 2014 года
Экономика
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Доллар по 75: США бьют в слабое место России
Экономика Статьи
«Северный поток-2» оказался под ударом
Экономика Статьи
Россия выигрывает санкционную войну
Экономика Статьи
Роспотребнадзор сделал заявление после угроз Медведева
Экономика
Европа сдалась перед «Северным потоком-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение