Россия увеличила поставки газа в Донбасс

Российский «Газпром» за шесть месяцев 2018 года поставил на юго-восток Украины 2,7 миллиарда кубометров газа. Таким образом, объем поставок вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает РБК.

В четвертом квартале 2017-го на территорию Донбасса поставили 2,4 миллиарда кубометров газа. При этом отмечается, что Киев не импортировал газ по действующему с ноября 2018 года контракту с «Газпромом».

В отчете холдинга говорится, что увеличен также экспорт газа в Западную Европу, в частности, в Германию (рост на 9,5 процента) и Францию (рост на 5,4 процента).

Очередной российско-украинский газовый конфликт разгорелся 18 февраля 2015 года, когда Киев прекратил снабжение Донбасса газом. Официальная версия — многочисленные повреждения газопровода в ходе боевых действий. В этот же день самопровозглашенные республики перестали платить за топливо.