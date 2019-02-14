Глава ФНС предсказал исчезновение нецифровых госорганов

Мир движется к уберизации — исчезновению границ и целых отраслей экономики, а в этих условиях предприятия и госорганы либо должны стать цифровыми, либо они исчезнут, считает глава ФНС России Михаил Мишустин . По его словам, уберизация экономики диктует свои правила — люди становятся нетерпимы к пустой трате времени и задержкам, поэтому органы власти обязаны создавать удобные платформы и мобильные приложения.

"Что такое мобильное приложение для самозанятых? Это пример встраивания в естественную среду жизни людей, чтобы быть незаметными", — сказал Мишустин в ходе выступления на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Приложение позволяет регистрироваться и уплачивать налоги в несколько кликов.

По его словам, сейчас рассматривается возможность интеграции приложения с онлайн-кабинетами банков, в том числе крупнейшим — Сбербанком. Налоговую службу Мишустин назвал цифровым ведомством: автоматизировано 100% услуг для физлиц, а юрлица могут решить по удаленным каналам 90% вопросов.