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Глава ФНС предсказал исчезновение нецифровых госорганов 

Газета.Ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Мир движется к уберизации — исчезновению границ и целых отраслей экономики, а в этих условиях предприятия и госорганы либо должны стать цифровыми, либо они исчезнут, считает глава ФНС России Михаил Мишустин. По его словам, уберизация экономики диктует свои правила — люди становятся нетерпимы к пустой трате времени и задержкам, поэтому органы власти обязаны создавать удобные платформы и мобильные приложения.
"Что такое мобильное приложение для самозанятых? Это пример встраивания в естественную среду жизни людей, чтобы быть незаметными", — сказал Мишустин в ходе выступления на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Приложение позволяет регистрироваться и уплачивать налоги в несколько кликов.
По его словам, сейчас рассматривается возможность интеграции приложения с онлайн-кабинетами банков, в том числе крупнейшим — Сбербанком. Налоговую службу Мишустин назвал цифровым ведомством: автоматизировано 100% услуг для физлиц, а юрлица могут решить по удаленным каналам 90% вопросов.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Михаил Мишустин , Федеральная налоговая служба
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