Глава Якутии рассказал, сколько может стоить строительство моста через Лену

Стоимость строительства моста через реку Лена в Якутии может обойтись в 70 миллиардов рублей, его должны построить к 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума глава региона Айсен Николаев

По его словам, власти Якутии по поручению президента России активно занимаются реализацией проекта строительства моста через Лену, и его целесообразность никто не оспаривает.

"Сегодня (рассматриваются. — Прим. ред.) различные варианты строительства моста, каким он должен быть. Два основных варианта — ферма и вантовый мост… Республика провела работу, прошла главгосэкспертизу федеральную… Мы действуем в рамках дорожной карты, которая была утверждена, в ее рамках строительство моста мы должны закончить — оптимистичный прогноз — к концу 24-го или началу 25-го года", — сказал Николаев.

"Вместе с подъездными путями, которые составляют около 20 километров, где-то порядка 70 миллиардов рублей", — ответил глава республики на вопрос о стоимости проекта.

Он добавил, что строительство объекта будет проходить в рамках "частно-концессионной инициативы", интерес, кроме российских инвесторов, проявляют японские и китайские партнеры.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.