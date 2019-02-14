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Завод по выпуску алюминиевых профилей построят в Крыму к 2023 году 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Компания "Современные фасадные системы" намерена построить в Крыму к 2023 году завод по производству алюминиевых профилей мощностью до 18 тыс. тонн в год. Соответствующее соглашение подписали глава республики Сергей Аксенов и гендиректор компании Марлен Кучеров на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщила пресс-служба главы Крыма.
"Соглашение о взаимодействии в сфере реализации на территории Республики Крым инвестиционного проекта "Завод алюминиевых профилей МFS (мощностью до 18000 тонн в год)" между Советом министров Республики Крым и обществом с ограниченной ответственностью "Современные фасадные системы [подписано]", — говорится в сообщении.
Отмечается, что планируемый объем инвестиций составит порядка 4,2 млрд рублей. Предполагаемый срок реализации — четыре года и три месяца. Проект позволит создать на территории республики не менее 400 рабочих мест.
Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
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