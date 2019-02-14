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Аксенов подписал в Сочи два инвестсоглашения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Соглашения по строительству в Крыму завода алюминиевых профилей и логистического комплекса подписаны главой региона Сергеем Аксеновым в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, общая сумма инвестиций составляет ориентировочно 5,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба главы Крыма.
Первый инвестиционный проект предусматривает строительство завода алюминиевых профилей МFS (мощностью до 18 тысяч тонн в год). Инвестор — компания "Современные фасадные системы", уточнили в пресс-службе.
"Планируемый для реализации инвестиционного проекта объем инвестиций составит ориентировочно 4,2 млрд рублей, предполагаемый срок реализации проекта — 4 года и 3 месяца. В рамках реализации инвестиционного соглашения на территории Республики Крым предполагается создание не менее 400 рабочих мест", — говорится в сообщении.
Вторым инвестиционным проектом стал логистический комплекс. Инвестор — компания "РС-Инвест", добавили в пресс-службе.
"Размер инвестиций, планируемых к вложению инвестором для реализации инвестиционного проекта, составит ориентировочно 1 млрд рублей, также планируется создание не менее 50 рабочих мест на территории Республики Крым", — дополняется в сообщении. Под данный проект необходимы земельные участки общей площадью около шести гектаров.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Сергей Аксенов
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