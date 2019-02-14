Аксенов подписал в Сочи два инвестсоглашения

Соглашения по строительству в Крыму завода алюминиевых профилей и логистического комплекса подписаны главой региона Сергеем Аксеновым в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, общая сумма инвестиций составляет ориентировочно 5,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба главы Крыма.

Первый инвестиционный проект предусматривает строительство завода алюминиевых профилей МFS (мощностью до 18 тысяч тонн в год). Инвестор — компания "Современные фасадные системы", уточнили в пресс-службе.

"Планируемый для реализации инвестиционного проекта объем инвестиций составит ориентировочно 4,2 млрд рублей, предполагаемый срок реализации проекта — 4 года и 3 месяца. В рамках реализации инвестиционного соглашения на территории Республики Крым предполагается создание не менее 400 рабочих мест", — говорится в сообщении.

Вторым инвестиционным проектом стал логистический комплекс. Инвестор — компания "РС-Инвест", добавили в пресс-службе.

"Размер инвестиций, планируемых к вложению инвестором для реализации инвестиционного проекта, составит ориентировочно 1 млрд рублей, также планируется создание не менее 50 рабочих мест на территории Республики Крым", — дополняется в сообщении. Под данный проект необходимы земельные участки общей площадью около шести гектаров.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.