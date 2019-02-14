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Москва вдвое увеличила объем закупок у поставщиков из регионов России в 2018 году 

ТАСС + ещё 1 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Москва увеличила вдвое в 2018 году по отношению к предыдущему году объем закупок у поставщиков из регионов России. Об этом сообщил в рамках своего выступления на Российском инвестиционном форуме в Сочи заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Объем закупок города у поставщиков из регионов за прошлый год вырос вдвое и составил 200 млрд рублей", — сказал он. Доля региональных поставщиков в общем объеме закупок сейчас составляет 25%.
Он считает, что существенному увеличению доли регионального бизнеса способствовал старт работы по масштабной трансляции опыта использования автоматизированной информационной системы правительства Москвы "Портал поставщиков" в качестве электронной витрины закупок. За минувший год на портале зарегистрировались и работают 55 тыс. новых пользователей, из них больше 60% — компании и частные предприниматели из разных регионов России, добавил Ефимов.
"Политика прозрачности и открытости привела на рынок новых игроков, которые, знакомясь с закупками своего региона, начинают выходить на торги столицы. При этом 80% региональных компаний, которые стали поставщиками Москвы в 2018 году, представляют субъекты РФ, принявшие решение о работе с порталом", — пояснил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
По итогам прошлого года за счет увеличения доли контрактов с московскими заказчиками рынок закупок в этих регионах вырос в совокупности на 15%, добавил он. По его словам, перспективы сотрудничества с порталом представители региональных органов власти и бизнеса сейчас обсуждают на форуме в Сочи. Встречи проходят на специально созданной площадке "Гостиная портала поставщиков", где работают консультанты.
Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
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