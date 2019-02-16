Значительное ускорение инфляции прогнозируется в РФ

Международное рейтинговое агентство Fitchпрогнозирует ускорение инфляции до 5,3% в этом году в РФ. Оно вызвано повышением НДС.

Также прогнозируется и значительное ослабление рубля. В 2018 году инфляция находилась на историческом минимуме — 2,9%. Тем не менее агентство снова подтвердило рейтинг России на уровне «ВВВ» с «позитивным» прогнозом, сказано в сообщении Fitch

По прогнозам агентства, инфляция вернётся к целевому показателю Центробанка — 4% — к 2020 году. Но это в случае, если не будет негативных шоков, стойкого эффекта от повышения НДС и дальнейшего ослабления рубля. Банк России придерживается консервативной и активной политики в достижении устойчивого уровня инфляции.