Медведев призвал довести программу импортозамещения до логического конца

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что программу импортозамещения нужно довести до логического завершения, в том числе благодаря ей сделан шаг вперед в области высокотехнологичный медицинской помощи.

Выступая на круглом столе, посвященном вопросам продолжительности жизни на Российском инвестфоруме, Медведев отметил важность реализации тех национальных программ, которые были намечены еще 10 назад.

"Мы когда начали заниматься первым национальным проектом, у нас практически ничего не было, с точки зрения наиболее опасных заболеваний. Вот если взять сердечно-сосудистую патологию. У нас вообще высокотехнологичная медицинская помощь, количество операций на тот период измерялась цифрой до 100 тысяч. Если я правильно помню, на момент начала национального проекта было 85-90 тысяч операций в год. А мы понимаем, что это просто естественная обычная ситуация. И мы тогда начали эту систему развивать, сейчас, если я не ошибаюсь, мы таких операций делаем около миллиона. Уже даже больше миллиона. То есть рост десятикратный", — заметил Медведев.

По его словам, это очень важно, поскольку это огромное количество спасенных жизней людей.

"Значительная часть людей, которая тогда хотела получить такую помощь и которой она была необходима, была вынуждена ездить за границу, даже для элементарных операций, связанных с болезнями кровообращения. Такая же история по промышленности. Стенты и масса других медицинских объектов, тех видов медицинской продукции, которая должна производиться в стране. Я сейчас даже не говорю про тяжелую медицинскую технику, дорогую, которую мы, кстати, тоже стали делать и она неплохого качества. Элементарные вещи, мы просто обязаны их освоить, мы не все освоили, я сейчас не хочу сказать, что у нас все хорошо, чтобы меня правильно поняли коллеги, в том числе медики, которые здесь присутствуют. Но мы сделали шаг вперед", — сказал премьер-министр.

"Нужно обязательно эту программу импортозамещения, но не потому что там какие-то санкции или еще что-то, а просто потому что это насущная необходимость, довести до конца, до логического завершения", — подчеркнул он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.