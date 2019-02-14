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Якушев посетовал на предвзятое отношение к строительной отрасли 

РИА Недвижимость + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на Российском инвестиционном форуме посетовал на предвзятое отношение к строительной отрасли в России, передает корреспондент РИА Недвижимость.
"Мне кажется, в отношении всего, что связано со строительством, в последнее время очень много идет от ментальности в наших головах. Я серьезно столкнулся с какой-то ментальной позицией. Как-то все строители у нас больше относятся к категории тех, кто хочет чего-то заработать и из страны увести. Это действительно есть, и это очень серьезно мешает на самом деле", — сказал Якушев.
При этом он напомнил, что ни один инвестиционный проект не может быть реализован, если там не присутствуют специалисты, имеющие отношение к строительной отрасли.
"Вообще в целом, если мы говорим о том, как меняется наша жизнь, все это связано со стройкой. Давайте как-то менять отношение к стройотрасли, давайте относиться к тем людям, которые работают в этой отрасли, как к тем людям, которые создают будущее и что-то хорошее, а не как к тем, кто ничего не умеет и норовит чего-то заработать", — призвал министр.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Владимир Якушев , РИА Новости
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