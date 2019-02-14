Собянин назвал самые привлекательные сферы для зарубежных инвесторов

Туристический и гостиничный бизнес, IT и сектор высокотехнологичного производства в Москве остаются наиболее привлекательными для иностранных инвесторов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"В Москве сложно разделить иностранные и наши инвестиции, потому что даже наши инвестиции в основном идут из офшорных компаний. Самый большой инвестор — это Кипр, но это же смешно, мы понимаем, что за этим стоят и американские, и немецкие, и французские, и российские компании. Сектор, куда вкладываются иностранные компании, в основном остается прежний для Москвы — туристический бизнес, гостиничный бизнес, IT-сектор, сектор высокотехнологичного производства. Эти сектора по-прежнему остаются приоритетными", — сказал Собянин.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.