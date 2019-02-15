«Восставшие из ада»: добьют ли экономику России новые санкции США

Драконовские санкции против России, предложенные Конгрессу США в августе 2018 года, хотят ужесточить еще больше. По данным Reuters, авторы скандального законопроекта, прозванного «санкции из ада», подготовили новую — усиленную — версию документа. Впрочем, его полный текст пока неизвестен, а если судить по пресс-релизу самих сенаторов, принципиальное новшество только одно — ограничения против российских зарубежных проектов по добыче и транспортировке сжиженного природного газа.

Еще одно заметное отличие: под удар попадают не только государственные, но и частные банки, «которые поддерживают попытки России подорвать демократические институты в других странах».

В остальном все уже знакомо: давление на банковский сектор в целом, запрет на операции с госдолгом, плюс жесткие меры к ряду физических лиц (политиков, олигархов и членов их семей), которые «способствуют противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина ». Также предполагается «наказание» за поддержку российских проектов по разработке нефтяных ресурсов как внутри страны, так и за ее пределами.

Предыдущая инициатива так и не была рассмотрена в Конгрессе. Каковы шансы у нового проекта, и чем грозит России реализация его новелл?

Готовимся к худшему?

Всегда нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков . Предложения американских сенаторов основаны на эмоциях, а не фактах, но за этим стоит «абсолютно конкретный, прагматичный торговый подход», «иногда граничащий с рэкетирством», считает он.

Ограничения против российского энергетического и банковского сектора — не что иное, как попытка нечестной конкуренции, попытка вытеснить российские компании с рынка и расчистить место для американского бизнеса, пояснил Песков.

Министр финансов Антон Силуанов , в свою очередь, заявил, что новые санкции — это, конечно, неприятно, но не смертельно: власти к ним подготовились, и страна уже проходила несколько подобных этапов. А ограничения против госдолга, по мнению главы Минфина, равносильны выстрелу себе в ногу, поскольку ударят, в первую очередь, по иностранным держателям этих бумаг, среди которых много граждан США.

Мнения независимых экспертов относительно потенциального влияния усиленных санкций на российскую экономику разделились.

Токсичный имидж

Разговоры о новых санкциях пока так и остаются разговорами, которые ведутся уже на протяжении полугода. И самый негативный момент во всей это шумихе заключается в том, что она делает «токсичным» имидж России в глаза инвесторов, отмечает директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев

«Рост, который показали российские рынки в январе, происходил за счет западных денег — теперь все. Это мы видим и по рублю, и по акциям», — сокрушается он.

Эксперт согласен с пресс-секретарем Кремля в том, что США и дальше будут давить на Россию, и надо готовиться к испытаниям. Самым серьезным из них он считает санкции против финансового сектора и госдолга, а вероятность введения — 50 на 50.

«Если будет запрет на покупку ОФЗ, и если ЦБ вмешиваться не будет, нас ждет девальвация на 10−15%. Но у страны резервы в размере 470 млрд долларов. ЦБ может стабилизировать курс, просто выкупив долю нерезидентов. Если захочет, конечно», — рассуждает аналитик.

Россия, по его словам, тоже может ответить очень жестко. Например, ввести мораторий на выплату корпоративных и суверенных внешних долгов. Но особых потрясений эксперт все же не ожидает. Объем торговли России с США невелик, и расчеты в долларах для страны не так значимы, она может легко перейти на евро и юань.

«Инфляция повыше будет, ЦБ ставку может поднять. Но все это в рамках обычной истории. Хуже, чем в 2014 году, конечно, не будет», — прогнозирует Разуваев.

Своих не подставят

Аналитик «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский, в свою очередь, согласен с Силуановым в том, что санкции против ОФЗ — это выстрел себе в ногу, точнее, в собственных граждан, которые являются крупными держателями российского госдолга. И Вашингтон вряд ли на это пойдет.

Если всех американцев заставят резко избавляться от этих бумаг, их стоимость просто обвалится, и придется отдавать за полцены. Да, рубль в моменте подешевеет вдвое. Но потом рынок сбалансируется, волатильность упадет, долги выкупят инвесторы из других стран (в частности, азиатских) или российские банки, и национальная валюта вернется, конечно, уже не к нынешним уровням, но примерно в район 70 рублей за доллар. А те, кто сейчас владеет российским госдолгом в Америке, просто потеряют деньги.

Запрет на покупку новых выпусков более вероятен. Эта мера достаточно неприятная, но не катастрофичная, считает эксперт. Ее можно обойти: уже были периоды, когда российский рынок госдолга был изолирован, и иностранцы прекрасно покупали облигации через косвенные структуры и хранили в российских депозитариях, где это невозможно отследить. Конечно, ликвидность бумаг упадет, и рубль в какой-то момент просядет, но потом, опять же, стабилизируется в районе 70−75 за доллар.

Плодить конкурентов собственными руками

Санкции против банков (заморозку корреспондентских счетов, блокировку долларовых расчетов, отключение от SWIFT) аналитик считает тоже маловероятными. Потому что это будет очень громкий выстрел, который не даст значительного эффекта, но с точки зрения дипломатии будет воспринят как объявление войны.

«На самом деле, ЦБ, опасаясь такого развития событий, уже провел реструктуризацию своих резервов, заменив доллары на евро, юани и золото. Долларов в резервах Банка России сейчас мало, американских активов — вообще кот наплакал. Поэтому арестовывать особо нечего», — поясняет Голубовский.

Даже та часть, которая еще номинирована в американской валюте, хранится не в США, а на долларовых счетах в европейских банках, допускает он. Американцы могут ввести санкции, но это не значит, что европейцы их отработают мгновенно. Доллар дадут продать, полагает эксперт.

Он также согласен с коллегой в том, что для России не составит особого труда перевести расчеты за внешнюю торговлю из долларов в евро и юани. И, по сути, вводить санкции против банков — это собственными руками форсировать дедолларизацию России.

«Достаточно крупная экономика полностью откажется от долларовых расчетов. Это означает усиливать конкурентов доллара на международном рынке ликвидности», — продолжает аналитик.

Европейцы, по его мнению, не претендуют на роль мирового финансового центра, и евро не сконструирован как мировая резервная валюта. А вот у китайцев амбиций гораздо больше, и они очень хотят продвигать юань в этом качестве.

«Принять такие меры против банков, значит толкать Россию и Китай на сближение, в том числе уже в финансовых вопросах, толкать Россию на то, чтобы она в юанях начала занимать, чтобы размещала долг на Шанхайской бирже. Зачем это нужно США»? — удивляется эксперт.

И вообще американцы, по его словам, прекрасно понимают одну простую вещь: финансовый рынок — структура гибкая и прекрасно адаптируется к любым ограничениям.

Угроза технологического отставания

Наиболее реальными и наиболее болезненными для российской экономики Голубовский считает как раз санкции против СПГ.

«Это то, что может понравиться Трампу, и будет принято, на мой взгляд, почти 100%. Это чисто борьба за рынки. Американцам нужно окупать сланцевую отрасль, куда-то продавать свой газ. И они будут стараться затормозить развитие России в этом направлении. Эта мера совершенно оправдана в логике американского энергетического доминирования», — поясняет он.

Технологические санкции будут очень жесткими: будут бить по СПГ, по поставкам технологий для шельфовой разведки и бурения, возможно, ограничат американским компаниям возможность обслуживания российских нефтяных месторождений, чтобы последние быстрей деградировали, прогнозирует эксперт. Американцы хотят вытеснить Россию с рынка углеводородов, именно это — их главная задача, а вовсе не борьба с режимом, полагает аналитик.

«И я уверен, что они заберут то, что хотят забрать. Нам оставят Восточную Европу как рынок сбыта для нефти. Нам оставят часть Германии как рынок сбыта для газа. Зачем им зарубать полностью эту отрасль у нас? В этом тоже нет никакого смысла. Но отжать ровно столько, сколько им нужно, чтобы у них была рентабельность, чтобы продать освоенные объемы, этого они добьются», — предупреждает он.

Для России в долгосрочной перспективе это означает дальнейшее наращивание технологического отставания и потерю конкурентоспособности на мировом рынке.