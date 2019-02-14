В Нижнем Новгороде построят две новые канатные дороги

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин , глава Нижнего Новгорода Владимир Панов и генеральный директор компании "Национальные канатные дороги" Борис Шлом подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве в Нижнем Новгороде двух веток канатной дороги на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Планируется построить две новые канатные дороги в Нижнем Новгороде над рекой Окой. Маршрут первой ветки канатной дороги — от станции метро "Заречная" до парка "Швейцария", маршрут второй — от Автозаводского района Нижнего Новгорода до поселка Новинки Богородского района.

"Канатная дорога — востребованный и удобный способ передвижения с точки зрения и транспортной доступности, и туристической привлекательности. Нижний Новгород самой природой предназначен для реализации подобных проектов. Две новые ветки позволят разгрузить текущий трафик мостов. Крайне важно, что один из проектов в перспективе может поспособствовать транспортному оснащению нижегородской агломерации и развитию поселка Новинки", — подчеркнул Никитин, слова которого приводятся в сообщении.

Глава Нижнего Новгорода отметил, что проект позволит привлечь частные инвестиции, что очень важно для развития экономики города.

"Это предоставит и хорошие возможности нижегородским компаниям, которые кроме контрактов на выполнение каких-либо работ, смогут приобрести опыт строительства таких сложных объектов. Но больше всех от реализации этого проекта выиграют нижегородцы, которые смогут посещать культурные и спортивные мероприятия на разных площадках города", — цитирует пресс-служба Панова.

Глава компании "Национальные канатные дороги" назвал Нижний Новгород "самым ярким примером эффективной эксплуатации городской канатной дороги, построенной через Волгу" и выразил уверенность, что жители и гости города оценят безопасный, современный и высокотехнологичный подъемник, добавили в пресс-службе.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.