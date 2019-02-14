На Кубани построят ТЭС и 18 солнечных электростанций

Соглашения о строительстве теплоэлектростанции и 18 солнечных электростанций подписаны на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщает администрация Краснодарского края.

"Решению проблемы энергодефицита в регионе будут способствовать соглашения, подписанные первым вице-губернатором региона и компаниями "Технопромэкспорт" и "Авелар Солар Технолоджи" на инвестфоруме в Сочи. В рамках первого проекта в Крымском районе построят тепловую электростанцию "Ударная ТЭС" электрической мощностью 500 МВт", — говорится в сообщении.

По данным администрации, общая стоимость проекта составит более 51 миллиарда рублей, его реализация запланирована на 2019-2021 годы.

"Компания "Авелар Солар Технолоджи" построит на Кубани 18 солнечных электростанций", — говорится в сообщении. Мощность каждой электростанции составит 4,9 МВт, общая стоимость проекта достигает 9,8 миллиарда рублей.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.