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На Кубани построят ТЭС и 18 солнечных электростанций 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Р-Спорт
Соглашения о строительстве теплоэлектростанции и 18 солнечных электростанций подписаны на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщает администрация Краснодарского края.
"Решению проблемы энергодефицита в регионе будут способствовать соглашения, подписанные первым вице-губернатором региона и компаниями "Технопромэкспорт" и "Авелар Солар Технолоджи" на инвестфоруме в Сочи. В рамках первого проекта в Крымском районе построят тепловую электростанцию "Ударная ТЭС" электрической мощностью 500 МВт", — говорится в сообщении.
По данным администрации, общая стоимость проекта составит более 51 миллиарда рублей, его реализация запланирована на 2019-2021 годы.
"Компания "Авелар Солар Технолоджи" построит на Кубани 18 солнечных электростанций", — говорится в сообщении. Мощность каждой электростанции составит 4,9 МВт, общая стоимость проекта достигает 9,8 миллиарда рублей.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
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Экономика , РИФ Сочи 2019
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