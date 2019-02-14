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Кисловодск и Пятигорск за три года получат 2,7 млрд рублей по программе развития Кавминвод 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Программа развития курортов Кавказских минеральных вод предполагает выделение в 2019-2021 годах 2,7 млрд рублей для городов Кисловодск и Пятигорск, сообщил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев в четверг в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
Ранее сообщалось, что Минкавказ РФ разработает подпрограмму развития региона Кавказских Минеральных Вод в рамках государственной программы РФ по развитию Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года. Она позволяет выделять средства на решение основных проблем курортов Кавминвод.
"Мы внесли дополнительные изменения в программу развития Северного Кавказа — предусмотрели отдельную подпрограмму развития Северо-Кавказских минеральных вод. Сделали акцент на двух городах — город-курорт Кисловодск и город-курорт Пятигорск. На эти два города выделяется в 2019 году порядка 1 млрд 200 млн рублей, а в 2020 и 2021 годах будет выделено порядка 1,5 млрд рублей", — сказал Чеботарев.
Он отметил, что корректировки приняты "буквально на днях". "Считаем, что это уже вступает в действие, и мы это все начинаем переводить в практическую плоскость", — сказал Чеботарев.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Сергей Чеботарев
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