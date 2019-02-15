«Российские космические системы» помогут с выявлением самостроев на Кубани

"Российские космические системы" помогут внедрить в Краснодарском крае технологии для выявления самовольных строений на стадии их появления. Соглашение подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщается в пятницу на сайте краевой администрации.

"Администрация Кубани подписала соглашение с "Российскими космическими системами" При помощи космических технологий отслеживать появление самостроев можно будет в режиме реального времени. Это позволит бороться с проблемой буквально на стадии ее появлении", — говорится в сообщении.

Совместная работа также позволит стимулировать внедрение инноваций в сельском хозяйстве, строительстве и управлении территориями в Краснодарском крае.

"Стороны договорились совместно внедрять решения на основе создаваемой в России Национальной сети высокоточного позиционирования. Она позволяет с миллиметровой точностью осуществлять топографическую привязку и получать координаты для выполнения высокоточных работ на больших территориях", — отмечается в сообщении.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".