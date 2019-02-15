Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.55
$
66.79
75.10
75.39
Прогноз
18.02 – 25.02
$
66.93
74.23
Индексы и котировки Brent
65.05
+0.26 Золото
1315.95
+0.01 РТС
1172.40
+0.14
Динамика валют
EUR / USD
15.02
1.1276
–0.0169
31.01
1.1445
12.02
01.02
21.01

«Российские космические системы» помогут с выявлением самостроев на Кубани 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
"Российские космические системы" помогут внедрить в Краснодарском крае технологии для выявления самовольных строений на стадии их появления. Соглашение подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщается в пятницу на сайте краевой администрации.
"Администрация Кубани подписала соглашение с "Российскими космическими системами" При помощи космических технологий отслеживать появление самостроев можно будет в режиме реального времени. Это позволит бороться с проблемой буквально на стадии ее появлении", — говорится в сообщении.
Совместная работа также позволит стимулировать внедрение инноваций в сельском хозяйстве, строительстве и управлении территориями в Краснодарском крае.
"Стороны договорились совместно внедрять решения на основе создаваемой в России Национальной сети высокоточного позиционирования. Она позволяет с миллиметровой точностью осуществлять топографическую привязку и получать координаты для выполнения высокоточных работ на больших территориях", — отмечается в сообщении.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
ТАСС: последние новости
Севастополь представит на инвестфоруме в Сочи участки для объектов винного туризма АСИ намерено обучить 5 тыс. управленцев работе с данными в цифровой экономике Миллер: "Газпром" начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока
Комментарии
Экономика , Политика , РИФ Сочи 2019 , Российские космические системы
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Доллар пробил психологическую отметку
Рынки
США решили судьбу российских госбанков
Экономика
Рублю предрекли застой
Рынки
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
США готовят новые наказания для России
Экономика Статьи
В ЦБ сравнили новые санкции и санкции 2014 года
Экономика
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Доллар по 75: США бьют в слабое место России
Экономика Статьи
«Северный поток-2» оказался под ударом
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение