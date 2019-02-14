Мощность солнечных электростанций в Калмыкии в 2020 году достигнет 120 МВт

Солнечные электростанции общей мощностью 120 МВт будут построены в Калмыкии в 2020 году, первую из них группа компаний "Хевел" запустит уже в текущем году, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи глава Калмыкии Алексей Орлов

В мае 2018 года правительство Калмыкии и "Хевел" подписали соглашение о реализации инвестиционных проектов строительства солнечной генерации общей мощностью не менее 75 МВт. Документ предусматривает возведение как сетевых солнечных электростанций, так и автономных энергоустановок для электроснабжения изолированных от единой энергосети территорий.

По словам Орлова, несколько лет назад регион взял курс на создание альтернативной энергетики, подписав соглашения о развитии солнечной энергетики, электроэнергетики.

"В этом году мы в сентябре будем перерезать красную ленту. В разных районах Калмыкии в общей сложности мы выходим на 70 МВт в текущем году. На будущий год мы перешагнем цифру в 120 МВт", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что руководство компании "Хевел" подтверждает свои намерения запустить первую солнечную электростанцию в регионе в сентябре 2019 года. При этом наращивание генерации в республике станет ощутимым для каждого жителя Калмыкии.

"Когда перешагнем 100 МВт, мы можем рассчитывать, что тарифная служба будет снижать тарифы для населения", — пояснил Орлов, подчеркнув важность этого процесса ввиду очень высоких тарифов в регионе на сегодняшний день. "Это ощутят обычные потребители электроэнергии, и ощутит на себе малый бизнес", — добавил он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.