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Мощность солнечных электростанций в Калмыкии в 2020 году достигнет 120 МВт 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Р-Спорт
Солнечные электростанции общей мощностью 120 МВт будут построены в Калмыкии в 2020 году, первую из них группа компаний "Хевел" запустит уже в текущем году, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи глава Калмыкии Алексей Орлов.
В мае 2018 года правительство Калмыкии и "Хевел" подписали соглашение о реализации инвестиционных проектов строительства солнечной генерации общей мощностью не менее 75 МВт. Документ предусматривает возведение как сетевых солнечных электростанций, так и автономных энергоустановок для электроснабжения изолированных от единой энергосети территорий.
По словам Орлова, несколько лет назад регион взял курс на создание альтернативной энергетики, подписав соглашения о развитии солнечной энергетики, электроэнергетики.
"В этом году мы в сентябре будем перерезать красную ленту. В разных районах Калмыкии в общей сложности мы выходим на 70 МВт в текущем году. На будущий год мы перешагнем цифру в 120 МВт", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что руководство компании "Хевел" подтверждает свои намерения запустить первую солнечную электростанцию в регионе в сентябре 2019 года. При этом наращивание генерации в республике станет ощутимым для каждого жителя Калмыкии.
"Когда перешагнем 100 МВт, мы можем рассчитывать, что тарифная служба будет снижать тарифы для населения", — пояснил Орлов, подчеркнув важность этого процесса ввиду очень высоких тарифов в регионе на сегодняшний день. "Это ощутят обычные потребители электроэнергии, и ощутит на себе малый бизнес", — добавил он.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Алексей Орлов , РИА Новости
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