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На ремонт дорог в Калмыкии направят около 1,5 млрд рублей в 2019 году 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: Р-Спорт
Объем финансирования национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в Калмыкии в текущем году вырастет практически вдвое и составит 1,5 миллиарда рублей, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи глава республики Алексей Орлов.
"Проект "Безопасные и качественные дороги". Около 1,5 миллиарда рублей будет в текущем году направлено на качественное изменение дорожного покрытия Калмыкии", — сказал Орлов.
Он подчеркнул, что речь идет о дорогах как федерального, так и регионального и муниципального значения.
"Если до прошлого года наш республиканский дорожный фонд колебался от 700 до 800 миллионов, то в этом году фактически вдвое наши возможности увеличиваются", — уточнил собеседник агентства.
Средства на реализацию нацпроекта будут выделены из федерального и регионального бюджетов примерно в равных частях.
"Реализация проекта позволит жителю каждого населенного пункта республики почувствовать реальные изменения к лучшему", — сказал глава региона. Речь, в частности, идет о повышении безопасности автомобильных дорог. Так, к концу 2024 года предполагается ремонт половины от общей протяженности региональных автодорог, в Элисте к концу 2024 года — ремонт 113,86 километра и строительство не менее 10 километров улично-дорожной сети.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Алексей Орлов , РИА Новости
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