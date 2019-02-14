АСВ предлагает дать банкам рассрочку при покупке активов санируемых кредитных организаций

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предлагает давать банкам рассрочку на 1,5 года при покупке активов санируемых кредитных организаций. Об этом сообщил журналистам глава госкорпорации Юрий Исаев в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Он напомнил, что сейчас банкротное законодательство не предусматривает рассрочек.

"Если мы поддерживаем и ставим задачу, что банковские активы надо в банковской системе сохранять, то можно пойти на исключение. Скажем, банки, покупая банковские активы, могут иметь какую-нибудь рассрочку по времени. Для нас это все равно будет экономически эффективней, потому что банк не закрывается в момент. Если мы научимся эти кредитные портфели продавать не через пару лет, а в течение полугода, и дадим рассрочку еще на полтора года, то это вполне впишется в модель. Потому что быстрее, чем за полгода, мы все равно банк не закроем, а денег получим больше", — сказал Исаев.

АСВ также выступает за использование механизма передачи активов и обязательств банка, отметил Исаев: "Не просто банкротство и распродажа, а передача активов и обязательств".

Однако в законодательстве РФ этот механизм сложно прописан, одной из основных сложностей является оценка, указал глава АСВ.