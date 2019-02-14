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Силуанов положительно оценил динамику социально-экономического развития Дагестана 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Первый заместитель председателя правительства — министр финансов РФ Антон Силуанов положительно оценил динамику социально-экономического развития Дагестана на встрече с главой республики Владимиром Васильевым в четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства республики.
"Владимир Васильев и Антон Силуанов на Российском инвестиционном форуме в Сочи обсудили приоритетные направления развития Дагестана и подвели итоги социально-экономического развития республики за 2018 год. Первый вице-премьер России дал положительную оценку демонстрируемой динамике, отметив прежде всего рост налоговых и неналоговых доходов республики более чем на 20%", — сказал представитель пресс-службы.
На встрече также обсуждались вопросы развития коньячного производства в республике и состояние отрасли виноградарства и виноделия, меры по их стимулированию.
"Кроме того, на встрече также рассмотрена тема поддержки из федерального бюджета отдельных проектов и мероприятий. Все предложения, изложенные руководителем Дагестана, в целом были поддержаны", — добавил собеседник агентства.
Как ранее сообщил Васильев, по итогам 2018 года поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Дагестана составили 39 млрд рублей. По сравнению с суммой предыдущего года поступления увеличились на 6,5 млрд рублей, или более чем на 20%. Глава Дагестана отметил, что рост доходов в регионе можно связать с тем, что "идет борьба с теневым сектором и увеличивается число официально занятых и предпринимателей".
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс". ТАСС — генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Владимир Васильев , Антон Силуанов , ИТАР-ТАСС
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