АСИ объявило конкурс цифровых решений для регионов

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева дала старт конкурсу цифровых решений для регионов, который продлится до февраля 2020 года. Об этом она объявила в пятницу в ходе бизнес-завтрака "Развитие регионов: данные и алгоритмы" на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Сегодня объявляем конкурс на цифровые решения для регионов. Он у нас уникальный, потому что построен не по принципу — давайте соберем заявки уже готовых решений, из них выберем лучшие практики и дадим регионам возможности ими воспользоваться. Так вот: готовых решений нет. Это будет конкурс задач — первый этап; второй этап — конкурс решений; третий этап — внедрение", — сказала Чупшева.

Она уточнила, что на первом этапе — конкурсе задач — на открытой платформе будет собрана открытая база данных. "Агентство станет площадкой технологического заказчика на разработку цифровых решений для регионов. Мы предлагаем в течение февраля и апреля регионам сформулировать задачи, проблемы, которые они хотели бы решить благодаря анализу больших данных и повысить эффективность в том или ином направлении. Мы приглашаем к этому конкурсу также IT-специалистов, специалистов по работе с большими данными, которые могут прийти со своими признаниями, компетенциями, навыками и предложить уже гипотезу данных", — сказала глава АСИ.

По ее словам, на втором этапе конкурса — конкурсе решений — команды IT-специалистов смогут предложить первые версии в решении задач регионов. На этапе внедрения проектов, который пройдет с мая по февраль 2020 года — будут предложены единообразные цифровые решения для регионов.

"Мы верим, что этот конкурс позволит нам не изобретать велосипед каждому региону самостоятельно, а позволит собрать хороший большую аналитическую базу в разрезе всех отраслей, привлечь лучших IT-специалистов и дата-аналитиков нашей страны и предложить лучшие решения для регионов страны", — сказала Чупшева.

Она уточнила, что сегодня в стране огромный запрос и на специалистов в цифровых решениях, и на данные в регионах, и на решение задач на основе этих данных. "В прошлом году на острове Русский прошел первый образовательный интенсив… появились 12 отраслевых проектов: регионы для себя определили основные направления, где им нужна поддержка: образование, здравоохранение, социальное развитие, кадастр, городская среда, туризм, сельское хозяйство. Уже есть первые пробные проекты, которые имеют небольшие эффекты, но говорить об их внедрении еще рано", — рассказала Чупшева.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".