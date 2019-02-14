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Архангельская область получит на дороги 21 млрд рублей 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Архангельская область получит в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" 21 млрд рублей, сообщил в четверг губернатор Игорь Орлов в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
"Важная для региона задача — это дороги, качество дорог требует особого подхода из-за многоводности, заболоченности, требует средств. Мы получим 21 млрд на эти цели — это достойная цифра. Мы планируем существенно нарастить качество дорог в Архангельской области", — сказал Орлов.
Планируется, что к 2024 году нормативам будет соответствовать 32% дорог региона. "Мы рассчитываем выйти на 32% дорог, соответствующих нормативным показателям. Мы стартуем от цифры 14%, поэтому нужно построить более чем в два раза больше достойных дорог", — отметил губернатор.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Игорь Орлов , ИТАР-ТАСС
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