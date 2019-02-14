Адыгея будет развивать итальянские технологии в сельском хозяйстве

Адыгея будет перенимать опыт итальянских коллег сельском хозяйстве, в частности — в выращивании салатов и ягодных культур, заявил в четверг на встрече с Генеральным Почетным консулом Итальянской Республики в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани и руководителем торгово-экономического отдела Посольства Италии в Москве Франческа Санторо, которая прошла на полях Российского инвестиционного форума в Сочи, глава Адыгеи Мурат Кумпилов . Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы республики.

На встрече обсуждались совместные с итальянскими бизнесменами сельхозпроекты, которые уже реализуются в Адыгее, а также перспективы дальнейшего сотрудничества и планы на текущий год в рамках бизнес-миссий "Италия встречает Кавказ". Пьерпаоло Лодиджиани подтвердил перспективность сотрудничества в контексте позиции руководства двух стран, направленной на укрепление российско-итальянских отношений, пояснили в пресс-службе.

"Уже запущенные проекты будут совершенствоваться. Успешно действует проект по выращиванию чеснока, который реализуется под торговой маркой "Адыгейский чеснок". В прошлом году стартовал еще один перспективный проект по выращиванию в Теучежском районе салата сорта "радиккьо". Этот новый на рынке России продукт мы поставляем в крупные торговые сети под маркой "Адыгейский радиккьо". Он востребован, и мы будем увеличивать его производство", — цитирует Пьерпаоло Лодиджиани пресс-служба руководителя Адыгеи.

Планируется развивать переработку сельхозпродукции, производство электроэнергии, монтаж медицинского оборудования, архитектурное проектирование, отметили в пресс-службе.

"Адыгея и Италия уже давно развивают всестороннее взаимодействие, реализуя совместные проекты в сельском хозяйстве. Италия является одним из основных торговых партнеров республики. У Адыгеи и автономной провинции Больцано — Южный Тироль, с которой сотрудничают местные предприниматели, схожие климатические условия. Мы будем развивать итальянские технологии при выращивании сельхозпродукции — салатов, ягод, овощей, фруктов, а также продвигать взаимодействие в других сферах", — приводит слова Кумпилова пресс-служба.

Ранее сообщалось, что за последние шесть лет в республике с использованием итальянской технологии заложено более 700 га яблоневых садов, 170 га фундука, 30 га грецкого ореха и питомники плодовых, ягодных культур. При выращивании земляники аграрии Адыгеи также стали активно использовать рассаду, подготовленную по итальянской технологии "фриго". В сочетании с капельным орошением она позволила поднять урожайность до 25-30 т с одного га, повысив производство земляники до уровня высокорентабельного.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".