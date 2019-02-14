Архангельские власти намерены в два раза увеличить доходы от лесной промышленности

Архангельская область планирует к 2020 году увеличить поступления в бюджет от предприятий лесопромышленного комплекса в два-три раза, сообщил в четверг ТАСС губернатор региона Игорь Орлов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Мы рассчитываем [увеличить] существенно. В два, может, в три раза нарастить отдачу от [лесной] отрасли по итогам 2020 года", — сказал Орлов.

Он отметил, что сейчас поступления в областной бюджет от предприятий лесопромышленного комплекса составляют более 1 млрд рублей в год.

"Лес несет в бюджет более 1 млрд рублей, наблюдается постоянный рост, а на 2019-2020 годы приходится завершение сроков льготного периода налогообложения крупных инвестиционных проектов. В целом в отрасли наблюдается позитивная динамика", — пояснил глава региона.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".