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Архангельские власти намерены в два раза увеличить доходы от лесной промышленности 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Архангельская область планирует к 2020 году увеличить поступления в бюджет от предприятий лесопромышленного комплекса в два-три раза, сообщил в четверг ТАСС губернатор региона Игорь Орлов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
"Мы рассчитываем [увеличить] существенно. В два, может, в три раза нарастить отдачу от [лесной] отрасли по итогам 2020 года", — сказал Орлов.
Он отметил, что сейчас поступления в областной бюджет от предприятий лесопромышленного комплекса составляют более 1 млрд рублей в год.
"Лес несет в бюджет более 1 млрд рублей, наблюдается постоянный рост, а на 2019-2020 годы приходится завершение сроков льготного периода налогообложения крупных инвестиционных проектов. В целом в отрасли наблюдается позитивная динамика", — пояснил глава региона.
Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Игорь Орлов , ИТАР-ТАСС
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