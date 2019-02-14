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Продажа патентов трудовым мигрантам принесла бюджету Москвы 17 млрд рублей 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бюджет Москвы в 2018 году получил 17 млрд рублей от продажи патентов трудовым мигрантам. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг в интервью телеканалу РБК на полях Российского инвестиционного форума, проходящего в Сочи.
"Ситуация стабилизировалась. Объем доходов города за прошлый год вырос до 17 млрд рублей от патентов. Это огромная цифра, учитывая, что когда мы начинали там было 800 млн — 1 млрд Вот эта огромная легализация налогов, которые раньше мигранты вообще не платили, имеет такую цену огромную", — сказал Собянин.
Он также отметил, что ситуация далека от идеальной, и необходимо совершенствовать работу миграционных центров.
"Это требует дополнительной серьезной работы. Мы, конечно, стоять не будем. В ближайшее время наметили совещание с Министерством внутренних дел, с подразделениями МВД, которые занимаются миграционной службой, чтобы наметить дальнейшую программу улучшения дел в этой сфере", — рассказал мэр.
Ранее сообщалось, что стоимость патента для мигрантов в 2018 году по сравнению с 2017 г. увеличилась с 4,2 тыс. до 4,5 тыс. рублей. В январе этого года врио начальника миграционного главка МВД Валентина Казакова заявила, что доход от продажи трудовым мигрантам патентов в 2018 году в России составил 57 миллиардов рублей.
Российский инвестиционный форум открылся в Сочи в четверг и завершится 15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , МВД
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