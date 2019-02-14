Архангельская область примет участие в 54 федеральных проектах

Архангельская область будет принимать участие в 54 федеральных проектах на общую сумму более 80 млрд рублей, сообщил в четверг губернатор Игорь Орлов в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Мы будем участвовать в 54 федеральных проектах, по всем подписали соглашения, определили порядок и сроки реализации, целевые показатели. На сегодняшний день в базовых цифрах мы знаем, что нам нужно будет реализовать проекты на 81 млрд рублей, из них средства, которые направит регион — 26 млрд рублей", — сказал Орлов.

Как отметил собеседник агентства, по всем проектам завершено согласование документов. "Мы завершили согласование документов, и сейчас стоит задача запустить процесс реализации", — добавил губернатор.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".