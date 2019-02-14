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Солнечная электростанция на Ставрополье заработает в 2019 году 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Компания "Солар Системс" запустит солнечную электростанцию в районе села Старомарьевка Грачевского района на Ставрополье за 14 млрд рублей в 2019 году. Как сообщает пресс-служба губернатора края, об этом заявил в четверг генеральный директор компании Михаил Молчанов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
"В 2019 году будут введены мощности в 75 МВт из запланированных 100. После того, как станция выйдет на свою проектную мощность, а это должно произойти в апреле 2020 года, объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составит 330 млн рублей в год", — приводит пресс-служба слова Молчанова на встрече с губернатором Владимиром Владимировым.
Молчанов отметил, что сейчас на площадке станции ведутся строительные и монтажные работы, а инвестиции в проект составят порядка 14 млрд рублей. "Это строительство, покупка оборудования — фотоэлектрических модулей и другого", — сказал он.
Владимиров подчеркнул, что инвестору будет оказана вся необходимая помощь в реализации проекта. "За технологиями "зеленой" энергетики будущее. А непосредственно для нашего края строительство солнечной электростанции обеспечит дополнительные рабочие места и новые налоговые отчисления", — сказал глава края.
Российский инвестиционный форум открылся в Сочи в четверг и завершится 15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Владимир Владимиров
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