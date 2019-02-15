Власти Кубани подписали соглашение с Щербинским лифтостроительным заводом

Власти Кубани и Щербинский лифтостроительный завод подписали соглашение о сотрудничестве на Российском инвестиционном форуме в Сочи, его следствием может стать локализация производства в крае, сообщает администрация региона.

"Модернизацией инфраструктуры ЖКХ региона займется "Щербинский лифтостроительный завод". Соглашение с генеральным директором компании Сергеем Сурковым на инвестфоруме в Сочи подписал первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках совместной работы предполагается реализация инвестиционных проектов, направленных на строительство новых производств в отрасли машиностроения на территории региона.

"Глубоко убежден, что сотрудничество Краснодарского края и предприятия в ближайшее время выйдет за пределы торгового взаимодействия — производство лифтов локализуется в нашем регионе", — приводит слова вице-губернатора края пресс-служба.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.