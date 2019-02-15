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Власти Кубани подписали соглашение с Щербинским лифтостроительным заводом 

РИА Недвижимость + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Кубани и Щербинский лифтостроительный завод подписали соглашение о сотрудничестве на Российском инвестиционном форуме в Сочи, его следствием может стать локализация производства в крае, сообщает администрация региона.
"Модернизацией инфраструктуры ЖКХ региона займется "Щербинский лифтостроительный завод". Соглашение с генеральным директором компании Сергеем Сурковым на инвестфоруме в Сочи подписал первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках совместной работы предполагается реализация инвестиционных проектов, направленных на строительство новых производств в отрасли машиностроения на территории региона.
"Глубоко убежден, что сотрудничество Краснодарского края и предприятия в ближайшее время выйдет за пределы торгового взаимодействия — производство лифтов локализуется в нашем регионе", — приводит слова вице-губернатора края пресс-служба.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Андрей Алексеенко
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