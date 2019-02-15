Предприятие по производству лекарств построят в Ульяновской области

Предприятие по производству лекарств с объемом инвестиций 900 миллионов рублей построят в индустриальном парке "Заволжье" в Ульяновской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Соответствующее инвестиционное соглашение в четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, генеральный директор корпорации развития региона Сергей Васин и директор компании "Спрингборн Менеджмент энд Трэйдинг" Шривастава Самир.

"Индустриальный парк "Заволжье" — визитная карточка региона… Сегодня еще одна компания остановила свой выбор на этой площадке. Она будет производить лекарственные средства — онкологические препараты и субстанции. Объем инвестиций в проект превысит 900 миллионов рублей, будет создано около 150 рабочих мест для жителей региона", — цитирует Морозова пресс-служба.

"Спрингборн Менеджмент энд Трэйдинг" — фармацевтическая компания, основным видом деятельности которой является разработка и полный цикл производства воспроизведенных лекарственных препаратов. Производственные мощности расположены в поселке городского типа Редкино Конаковского района Тверской области.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.