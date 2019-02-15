Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.75
$
66.89
75.40
75.50
Прогноз
18.02 – 25.02
$
66.93
74.23
Индексы и котировки Brent
64.79
–0.08 Золото
1314.12
+0.14 РТС
1156.31
–0.10
Динамика валют
EUR / USD
15.02
1.1289
–0.0156
31.01
1.1445
12.02
01.02
21.01

Предприятие по производству лекарств построят в Ульяновской области 

РИА Недвижимость + ещё 1 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Предприятие по производству лекарств с объемом инвестиций 900 миллионов рублей построят в индустриальном парке "Заволжье" в Ульяновской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соответствующее инвестиционное соглашение в четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, генеральный директор корпорации развития региона Сергей Васин и директор компании "Спрингборн Менеджмент энд Трэйдинг" Шривастава Самир.
"Индустриальный парк "Заволжье" — визитная карточка региона… Сегодня еще одна компания остановила свой выбор на этой площадке. Она будет производить лекарственные средства — онкологические препараты и субстанции. Объем инвестиций в проект превысит 900 миллионов рублей, будет создано около 150 рабочих мест для жителей региона", — цитирует Морозова пресс-служба.
"Спрингборн Менеджмент энд Трэйдинг" — фармацевтическая компания, основным видом деятельности которой является разработка и полный цикл производства воспроизведенных лекарственных препаратов. Производственные мощности расположены в поселке городского типа Редкино Конаковского района Тверской области.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
РИА Недвижимость: последние новости
На Кубани построят завод по переработке фруктов В Подмосковье появится тепличный комплекс стоимостью 10 млрд рублей Путин: застройка должна отвечать потребностям людей
Комментарии
Экономика , РИФ Сочи 2019
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Доллар пробил психологическую отметку
Рынки
США решили судьбу российских госбанков
Экономика
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
В ЦБ сравнили новые санкции и санкции 2014 года
Экономика
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Доллар по 75: США бьют в слабое место России
Экономика Статьи
«Северный поток-2» оказался под ударом
Экономика Статьи
Россия выигрывает санкционную войну
Экономика Статьи
Роспотребнадзор сделал заявление после угроз Медведева
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение