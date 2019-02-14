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В Рязанской области появится «оазис» для айтишников 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Пресс-служба Правительства Рязанской области
Поддержку IT-стартапов в необычном формате обеспечит инновационно-технологический центр, который откроется в Рязани этой весной. Что предложат бизнесу, как изменится работа чиновников благодаря "оцифровке" и чем порадует туристов "новогодняя столица России"-2020, рассказал "РГ" губернатор Николай Любимов в кулуарах Сочинского инвестиционного форума.
На прошлом форуме вы заявили: "Рязанская область станет цифровым регионом". Что для этого уже сделано? Что предстоит в ближайшее время?
Николай Любимов: Мы первыми в стране организовали у себя в регионе обучение "цифровых офицеров" для органов государственной власти. На федеральном уровне под эгидой "Агентства стратегических инициатив" организована так называемая школа CDO (Chief Data Officer — "главный по данным"). В прошлом году мы обучили в Москве 30 человек, сейчас они будут преподавать на базе Рязанского института развития образования.
Как это работает? Человек, который приобрел современные цифровые знания, приходит в коллектив и, во-первых, отвечает за необходимое коллегам программное обеспечение, а во-вторых, анализирует те данные, которые собирает его подразделение. Он оптимизирует процесс сбора сведений, избавляется от ненужных операций и в конечном счете делает более удобным выполнение
служебных поручений. То есть фактически с помощью "главных по данным" мы сможем цифровизовать работу всех органов исполнительной власти. Думаю, в этом году выпустим еще 90 таких "офицеров". А всего до 2020-го надо обучить полторы тысячи человек — чтобы наше правительство стало полностью "цифровым" и чтобы это действительно пошло на пользу людям. Это же не "цифра для цифры". Это сокращение времени на сбор и обработку данных, ускорение реакции — в том числе на жалобы граждан (на те же ямы на дорогах). Второй важный шаг к цифровизации региона — создание автоматизированного рабочего места. Вместе с рязанскими компаниями мы проектируем адаптивную систему, которая будет подстраиваться под госслужащего при работе с компьютером и "тренировать" его, автоматизировать операции с электронными данными. Такой опыт мы получим тоже первыми в стране.
Еще одно наше уникальное начинание — цифровой университет, который с прошлого года работает при правительстве Рязанской области. Он объединяет массу разных программ и онлайн-курсов, охватывает 22 тысячи государственных и муниципальных служащих и работников бюджетных организаций. Это единая платформа для непрерывного обучения. Подключиться к ней могут студенты, школьники — все, кто важен для нас, и для предпринимательского сообщества в том числе.
В мае мы открываем в Рязани инновационно-технологический центр. Он позволит объединять на базе одной платформы и территории усилия разных компаний (и молодых, и уже работающих), а также студентов и энтузиастов, которые занимаются "цифрой". В результате будут создаваться не просто новые, а именно востребованные IT-продукты. В центре будут работать не только специалисты в сфере информационных технологий, но и маркетологи, которые выявят и доведут до разработчиков потребности рынка, обеспечат продвижение готовых программ. То есть стартап поддержат на всех этапах, от создания команды до раскрутки и продаж. Это будет не бизнес-инкубатор, какие уже есть во многих регионах, а живой механизм для создания и продвижения программного продукта. Акцент сделаем на ПО для медицины, аэрокосмической отрасли, образования и сельского хозяйства.
Как Рязанской области удается конкурировать с другими регионами за привлечение инвесторов?
Николай Любимов: Конечно, у каждого региона свои "фишки". Мы, я считаю, достаточно успешно соревнуемся с другими — в том числе своими соседями. Географическое положение у нас похожее, но близость к Москве — все равно конкурентное преимущество Рязани. Здесь, может быть, более развита транспортная и логистическая инфраструктура. Мы достаточно удобный регион для строительства больших производственно-логистических комплексов. Сейчас мы как раз подписываем соглашение с теми, кто будет создавать такую инфраструктуру. В прошлом году подписали соглашение с люксембургской компанией, которая построит так называемый "Сухой порт" — это не просто склады, пусть и высокого класса, а площадка, где разместятся и производственные предприятия, в том числе малые и средние.
Как и соседи, мы предоставляем инвесторам налоговые льготы. Стараемся делать их оптимальными. Работаем по принципу "одного окна" — сопровождаем инвестора от выбора площадки до окончания реализации проекта, и даже после нее. Помогаем с арендой, упрощае административные процедуры разного уровня и доступ к инфраструктуре. Наконец, мы предлагаем предприятиям решение кадровой проблемы — выходим на более высокий уровень программ как среднего профессионального, так и высшего образования. Ряд предприятий открывает кафедры в наших вузах (радиотехническом, медицинском, в филиале Московского политехнического университета). В учреждениях СПО готовим и айтишников, и специалистов других профессий именно для того, чтобы они потом приходили на конкретное предприятие и учились уже на нем в формате дуального образования.
Рязань выбрана новогодней столицей России-2020. Чем привлечете туристов?
Николай Любимов: Это достаточно большой проект, который должен мобилизовать ресурсы не только органов власти, но и бизнеса, и простых жителей области. Пока бюджет на это мероприятие — сто миллионов рублей, сюда входит прежде всего благоустройство и украшение территории. Что касается туризма, то есть традиционные мероприятия, которые вызывают интерес гостей (в первую очередь из Москвы), а есть новые форматы. Например, медицинский и событийный туризм. В 2018-м мы провели I Форум древних городов, собрав 47 участников из Западной Европы и Азии. Он доказал свою состоятельность, понравился и гостям, и жителям Рязанской области. Поэтому мы решили сделать такое событие регулярным. В 2019-м форум пройдет под знаком Года театра. Ожидаем множество творческих коллективов. Надеемся получить федеральную поддержку на проведение первого международного конкурса музыки русских композиторов — такого еще не было. Пригласим исполнителей из разных стран. Есть идеи в сфере так называемого военного туризма: к столетию Рязанского училища ВДВ мы получили дополнительные возможности. У нас есть парк "Патриот" с военной техникой, музей парашюта и музей ВДВ. Будем это направление комплексно развивать.
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