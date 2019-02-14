Краснодар представил на форуме в Сочи проект по строительству ТЭЦ

Краснодар представил на Российском инвестиционном форуме в Сочи проект по строительству новой ТЭЦ в восточной части города, сообщает администрация столицы Кубани.

"Масштабный инфраструктурный проект предполагается реализовать в восточной части Краснодара. Он предполагает строительство новой теплоэлектроцентрали с энергоблоком (паро-газовой установкой) мощностью в 450 МВт… Проект представил на инвестиционном форуме в Сочи глава Краснодара Евгений Первышов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для реализации проекта предусмотрена территория в новом земельном массиве в районе поселков Знаменского и Зеленопольского.

"Проект, который мы сейчас представляем, рассчитан не только на сегодняшний день — это задел на будущее. Новая городская территория в 1,5 тысячи гектаров — фактически новый город, который сейчас проектируется. И наша задача — предусмотреть все необходимое для комплексного развития этого массива… Мы уже ведем переговоры, чтобы найти надёжного инвестора для создания новой ТЭЦ", — приводит пресс-служба мэрии слова Первышова.

По данным администрации, проектная мощность, на которую рассчитана новая ТЭЦ — 450 МВт электроэнергии и 287 Гкал/ч тепла. Стоимость проекта — 30 миллиардов рублей, срок реализации — 3 года.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.