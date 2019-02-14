Медведев назвал нацпроекты путем решения проблем во многих сферах

Нацпроекты — путь решения проблем во многих сферах, они позволят людям не терпеть до светлого будущего, а чувствовать результат каждый день, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

"Ну, и это самое главное, что люди в нашей стране пока живут трудно и хотят социальной справедливости. Национальные проекты — один из путей к решению этих проблем, но важно, чтобы граждане в нашей стране, чтобы люди не терпели, что называется, до светлого будущего — а эти обещания нам всех хорошо известны, особенно людям более старшего поколения, — а чувствовали результаты каждый день. Поэтому люди доверяют не красивым презентациям, словам, а тому, что видят своими глазами, прямо скажем, из собственного окна", — сказал Медведев в ходе пленарной сессии Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Вот проложили дорогу там, где ее не было, построили школу, запустили автобусы новые, или машины "скорой помощи" новые появились, парк благоустроили, набережную сделали — это видимые, зримые результаты", — добавил премьер.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.