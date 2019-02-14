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Глава Калмыкии заявил о росте популярности «Фестиваля тюльпанов» 

РИА Новости + ещё 1 15 часов назад
Фото: Р-Спорт
Традиционный "Фестиваль тюльпанов" в Калмыкии год от года набирает популярность и уже приобрел статус международного, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестфорума в Сочи глава республики Алексей Орлов.
"Через месяц-полтора у нас будет "Фестиваль тюльпанов". За последние годы ему придали уже статус международного", — сказал он.
Орлов отметил, что если в первые годы проведения его посещали несколько тысяч жителей республики, то в прошлом году его посетило около 25 тысяч туристов и в этом году "ждем не менее".
"Фестиваль становится не просто событийным мероприятием, на нем мы представляем свою культуру, свое искусство, гастрономический туризм. Мы включаем в фестиваль конные маршруты, показываем традиционные виды животноводства… Его качественно улучшается", — пояснил собеседник.
Место проведения фестиваля каждый год меняется, и его локация на этот год еще не известна.
По данным правительства республики, туристический поток в Калмыкию стабильно растет. Это туристы из соседних регионов. Среди иностранных туристских групп лидеры — Германия, Швейцария и Италия. Новое направление — сотрудничество Калмыкии в сфере туризма с китайской провинцией Хэбэй, которую делегация республики посетила в октябре 2018 года. В регионе уже разработана концепция развития сотрудничества, в основу которой положен бренд "Удивительная Калмыкия".
"Если раньше туристские услуги предлагались по туристским маршрутам с посещением отдельных знаковых объектов, то новый брендовый маршрут "Удивительная Калмыкия" должен оставить впечатление о Калмыкии в целом как о сказочной стране, где царит мир, где человек может почувствовать единение с нетронутой природой и получить возможность быть собой и немного кочевником", — говорится в материалах правительства республики.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Алексей Орлов , РИА Новости
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