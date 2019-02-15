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Мордовия к 2024 году ожидает рост экспорта промышленной продукции в два раза 

ТАСС 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Власти республики Мордовия прогнозируют к 2024 году за счет поставок высокотехнологичной продукции в страны дальнего и ближнего зарубежья рост экспорта продукции агропромышленного комплекса в 3,9 раз, промышленной продукции — в два раза. Об этом в четверг сообщила пресс-служба республиканского правительства.
"Во исполнение Указа Президента Российской Федерации "О национальных целях и стратегических задачах развития на период до 2024 года" в республике прогнозируется рост экспорта промышленной продукции — в два раза, экспорта продукции АПК — в 3,9 раза, экспорта услуг — в 1,8 раза", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, с целью повышения экспортного потенциала республики в четверг в рамках работы Российского инвестиционного форума в Сочи глава Мордовии подписал трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Фондом "Росконгресс" и Общероссийской общественной организацией "Ассоциация юристов России".
"Соглашение закрепляет намерения сторон взаимодействовать в сфере повышения инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала, а также продвижения перспективных инвестиционных и экспортных проектов региона на внутреннем и внешнем рынках", — отметили в пресс-службе.
По данным правительства, в республике наблюдается устойчивый рост несырьевого экспорта. По предварительной оценке, по итогам 2018 года объем экспорта составит $275 млн США, что на 28% превышает показатель 2017 года, а за последние пять лет экспорт в Мордовии вырос в четыре раза — с 4,3 млрд рублей в 2014 году до 17,2 млрд рублей в 2018 году.
"Рост экспорта обеспечивается за счет поставок высокотехнологичной продукции в страны дальнего и ближнего зарубежья: железнодорожных вагонов АО "Рузхиммаш" — в Иран, Беларусь и Казахстан, фанеры ЗАО "Плайтерр" — в США, Литву, Германию, Австрию, кремниевых мультикристаллических пластин производства ООО "Хелиос-Ресурс" — в Китай, оптического волокна АО "Оптиковолоконные системы" — в Австрию, Великобританию, Чехию, Польшу и ряд других стран. При этом география республиканского экспорта продолжает расширяться. В 2018 году товары, произведенные в республике, поставлялись в 65 стран мира", — цитирует пресс-служба главу Мордовии Владимира Волкова.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
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