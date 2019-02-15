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Ставрополье и Пенза подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве 

ТАСС + ещё 2 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Губернаторы Ставрополья Владимир Владимиров и Пензенской области Иван Белозерцев подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, сообщила в четверг пресс-служба губернатора Ставропольского края.
"Мы готовы обмениваться опытом, брать передовые технологии, которые используются в ставропольском АПК, поскольку сельское хозяйство является драйвером развития Пензенской области. Такие соглашения, как заключено сегодня, нужны, чтобы мы вместе развивали наши регионы, и жизнь людей менялась к лучшему", — приводит пресс-служба слова Белозерцева.
Планируется организация бизнес-миссии для расширения рынков сбыта предприятий обоих регионов, взаимодействие в сфере молодежной политики, культуры, обмен опытом муниципального управления. Владимиров также пригласил делегацию Пензенской области с визитом в край.
"Будем укреплять бизнес-связи, налаживать культурный обмен, взаимодействие в социальной сфере, в том числе, в здравоохранении", — сказал он.
Связи двух регионов становятся прочнее с учетом начала реализации на Ставрополье инвестиционного проекта по производству баранины на 2 млрд рублей группы компаний "Дамате", многие предприятия которой расположены в Пензенской области, отметили в пресс-службе.
Российский инвестиционный форум открылся в Сочи в четверг и завершится 15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Владимир Владимиров , Иван Белозерцев
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