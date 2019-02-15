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В Тюменской области появятся южнокорейские клиники и «Умный город» 

РИА Новости + ещё 1 8 часов назад
Фото: CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1)
Южнокорейские клиники появятся в Тюменской области, кроме того, в регионе планируют внедрить технологии "Умного города", разработанные в Южной Корее, сообщил в интервью РИА Новости губернатора Тюменской области Александр Моор в рамках Российского инвестиционного форума.
По словам Моора, Тюменская область активно сотрудничает с Южной Кореей, планируется совместный проект в сфере здравоохранения.
"Планируем с ними сотрудничать в сфере развития здравоохранения и образования, в том числе и в строительстве у нас в Тюмени клиник под брендами южнокорейскими, с использованием их технологий. Рассматриваем возможность строительства клиники, которая будет заниматься зубопротезированием, с лечением зубов, челюстно-лицевой хирургии, а также онкологической клиники", — сообщил Моор.
Кроме того, по словам собеседника агентства Тюменской области планируют перенять у Южной Корее технологии "Умного города".
"Здесь корейцы далеко впереди. Хотим усилить те блоки, которые у нас есть — "безопасный город", технологии, которые связаны с централизацией ЖКХ, и нас интересуют технологии, связанные с автоматизированным управлением дорожного движения и централизация здравоохранения", — сообщил РИА Новости Моор.
Как отметил губернатор, при реализации этих проектов будет использоваться схема государственно-частного партнерства.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
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