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ФТС стала отслеживать санкционку с помощью беспилотников Росгвардии 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Федеральная таможенная служба в 2018 году начала использовать беспилотную авиацию для отслеживания нелегального ввоза в Россию санкционной продукции, сообщил в интервью РИА Новости начальник главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России Валерий Селезнев.
"Хорошее взаимодействие у нас наладилось с Росгвардией: используем их беспилотную авиацию… Начали использовать в 2018 году. Это, конечно, дорогое удовольствие, поэтому задействуем только при необходимости. Нарушители изобретают новые способы — мы тоже не отстаем", — сказал он.
По словам Селезнева, с помощью беспилотников удобно обследовать те дороги, которые не являются основными трассами: проселочные, вновь создаваемые пути для возможного проезда машин с санкционкой.
"Тем самым экономим людской ресурс. Дальность полета беспилотника дает возможность обследовать 60 километров в одну и 60 километров в другую сторону. То есть я, находясь, допустим, на одной из точек, за два часа могу обследовать 120 километров пути. Это дешевле, быстрее, скрытнее и удобней, чем на автомобиле", — пояснил он.
Селезнев также добавил, что в отношении перевозчиков или участников внешнеэкономической деятельности, которые когда-либо попадались на ввозе санкционки, ведется электронное досье.
"И такой нарушитель, можно сказать, попадает под пристальный контроль со стороны таможенных органов. А наша система видеофиксации показывает, что, к примеру, идет машина, которая раньше уже попадалась на ввозе санкционки. То есть можно обоснованно ее остановить для проверки, сказать: "Секундочку, раньше вы ввозили. Так что давайте сейчас посмотрим", — рассказал он.
Продэмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже четыре года. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года в отношении продовольствия из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. В конце июля 2015 года вышел указ об уничтожении запрещенной продукции. Правительство разрешило уничтожать такое продовольствие любым законным способом. Запрет не касается ввоза товаров для личного потребления весом до 5 килограммов.
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Экономика , Политика , Валерий Селезнев , Владимир Путин , ЕС , Федеральная таможенная служба , РИА Новости
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