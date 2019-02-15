ФТС стала отслеживать санкционку с помощью беспилотников Росгвардии

"Хорошее взаимодействие у нас наладилось с Росгвардией: используем их беспилотную авиацию… Начали использовать в 2018 году. Это, конечно, дорогое удовольствие, поэтому задействуем только при необходимости. Нарушители изобретают новые способы — мы тоже не отстаем", — сказал он.

По словам Селезнева, с помощью беспилотников удобно обследовать те дороги, которые не являются основными трассами: проселочные, вновь создаваемые пути для возможного проезда машин с санкционкой.

"Тем самым экономим людской ресурс. Дальность полета беспилотника дает возможность обследовать 60 километров в одну и 60 километров в другую сторону. То есть я, находясь, допустим, на одной из точек, за два часа могу обследовать 120 километров пути. Это дешевле, быстрее, скрытнее и удобней, чем на автомобиле", — пояснил он.

Селезнев также добавил, что в отношении перевозчиков или участников внешнеэкономической деятельности, которые когда-либо попадались на ввозе санкционки, ведется электронное досье.

"И такой нарушитель, можно сказать, попадает под пристальный контроль со стороны таможенных органов. А наша система видеофиксации показывает, что, к примеру, идет машина, которая раньше уже попадалась на ввозе санкционки. То есть можно обоснованно ее остановить для проверки, сказать: "Секундочку, раньше вы ввозили. Так что давайте сейчас посмотрим", — рассказал он.