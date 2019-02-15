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Зафиксировано падение спроса на продукцию российских компаний 

Российская Газета 1 час назад
Фото: iStock
Об этом говорится в свежем мониторинге Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).
В производстве промышленной продукции в России сохраняются темпы роста, набранные в 2018 году. Однако рост спроса фиксируется только в добывающих отраслях, в других — заметный спад, отмечают авторы мониторинга.
В среднетехнологичных отраслях спрос в январе тоже снизился значительно (минус 3,2 процента к январю 2018 года). Тренд на замедление темпов роста наметился еще в июле прошлого года, а спад начался в октябре, уточняется в мониторинге.
Сдерживающим фактором, по мнению авторов отчета, по-прежнему остаются торговые ограничения на экспорт российской продукции, прежде всего, металлургической. Однако в конце января были сняты санкции США с компании РусАл. Это дает основание ожидать восстановления объемов экспорта, полагают аналитики.
В целом, в январе прирост индекса ИПЕМ-спрос оказался близким к нулю, составив всего 0,05 процента.
Индекс спроса на промышленную продукцию (ИПЕМ-спрос) рассчитывается на базе оперативных данных о погрузке промышленных товаров на железнодорожном транспорте. Железнодорожным транспортом в России перевозится до 80 процентов промышленных товаров и сырья, поэтому именно характеристика работы железнодорожного транспорта отражает совокупный показатель спроса на промышленную продукцию в экономике.
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