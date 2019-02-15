Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.75
$
66.89
75.40
75.50
Прогноз
18.02 – 25.02
$
66.10
74.40
Индексы и котировки Brent
64.79
–0.08 Золото
1314.12
+0.14 РТС
1156.31
–0.10
Динамика валют
EUR / USD
15.02
1.1289
–0.0156
31.01
1.1445
12.02
01.02
21.01

Иркутские власти готовы принять в областную собственность аэропорт Братска 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Правительство Иркутской области готово принять в собственность региона аэропорт города Братска, который сейчас принадлежит авиакомпании "ВИМ-Авиа" (Татарстан), находящейся в процедуре банкротства. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Сергей Левченко на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.
"В Братске аэропорт вполне в рабочем состоянии. Другое дело, что он в прошлые времена попал в собственность авиакомпании, которую банкротят, и соответственно в конкурсную массу. Поэтому нам в первую очередь надо решить вопрос, чтобы аэропорт перешел в аэропортовое хозяйство Иркутской области, тогда мы будем иметь полное право заниматься его модернизацией. Мы сейчас с [банкротом и кредиторами] работаем, чтобы взять аэропорт в областную собственность", — сказал Левченко.
В министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области ТАСС сообщили, что аэропорт Братска включен в госпрограмму "Развитие транспортной системы", по которой с 2019 по 2021 год предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 1,2 млрд рублей на разработку проектно-сметной документации для модернизации, на реконструкцию перрона, мест стоянки воздушных судов, рулежных дорожек, системы электроснабжения и других мероприятий.
Как сообщал ТАСС, международный аэропорт Братска перешел в собственность авиакомпании "ВИМ-Авиа" в апреле 2017 года. Он расположен на северо-западе Иркутской области, в 8 км от Братска — одного из крупнейших промышленных центров Восточной Сибири. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда без ограничений по максимальной взлетной массе.
Авиакомпания "ВИМ-Авиа" создана в 2002 году, 25 сентября 2017 года заявила о прекращении полетов из-за нехватки оборотных средств и долгов перед контрагентами. Этому предшествовала серия задержек рейсов из российских и зарубежных аэропортов. Спустя месяц Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта авиаперевозчика, дающий право на выполнение полетов. Решением Арбитражного суда Республики Татарстан ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
ТАСС: последние новости
Голикова назвала самый бедный регион России Глава ХДС назвала необратимой реализацию "Северного потока - 2" Греф: снижение комиссий за эквайринг может вызвать негативный эффект для рынка
Комментарии
Экономика , РИФ Сочи 2019 , Росавиация , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Доллар пробил психологическую отметку
Рынки
США решили судьбу российских госбанков
Экономика
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
В ЦБ сравнили новые санкции и санкции 2014 года
Экономика
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Доллар по 75: США бьют в слабое место России
Экономика Статьи
«Северный поток-2» оказался под ударом
Экономика Статьи
Россия выигрывает санкционную войну
Экономика Статьи
Роспотребнадзор сделал заявление после угроз Медведева
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение