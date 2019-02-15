Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.75
$
66.89
75.40
75.50
Прогноз
18.02 – 25.02
$
66.93
74.23
Индексы и котировки Brent
64.79
–0.08 Золото
1314.12
+0.14 РТС
1156.31
–0.10
Динамика валют
EUR / USD
15.02
1.1289
–0.0156
31.01
1.1445
12.02
01.02
21.01

Убрать слепоту: как государство может помочь малому бизнесу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Закупки госкомпаний у предприятий малого и среднего бизнеса оказываются выгоднее, чем у других поставщиков. Поэтому стоит задача расширения этой практики на частные промышленные гиганты. Как новые сервисы позволяют убирать «рыночную слепоту» для небольших компаний и ИП и почему новая платформа господдержки малого бизнеса не будет конкурировать с уже имеющимися сервисами, «Газете.Ru» на полях Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал глава Корпорации МСП Александр Браверман.
— Вы подписали соглашение о сотрудничестве в развитии малого бизнеса с «Норникелем». Означает ли это, что будете вовлекать и другие крупные компании негосударственного сектора в ваши проекты?
— Да. Мы будем стараться, потому что они сами заинтересованы. Очень важно, что при подписании этого соглашения инициатива исходила от двух сторон, потому что компании с государственным участием, которые находятся под нашим мониторингом и квотируются, показали совершенно очевидно, что цена закупок товаров и услуг у субъектом малого и среднего предпринимательства у них на 10% ниже. Закупка у единственного поставщика в случае, если это малый или средний бизнес, ниже на 25%. Есть еще ряд параметров, которые делают сотрудничество с малым бизнесом в этой области просто выгоднее, особенно оно выгодно в высокотехнологическом секторе. Там у нас в реестре, напомню, 362 тыс. позиции. Поэтому и частный сектор потянулся, он и так это делал, но наши коллеги полагают, что с помощью корпорации МСП это, возможно, будет лучше. Мы тоже считаем, что так будет выгоднее всем, поэтому подписали такое соглашение.
— Портал бизнес-навигатора МСП — как он будет развиваться?
— Если говорить о статистике: на портале сегодня зарегистрировано более полутора миллионов субъектов малого и среднего предпринимательства. Это огромная цифра, если учесть, что всего в реестре 5,9 млн субъектов МСП, из которых 30% сдают нулевую отчетность. Поэтому получается, что на портале зарегистрирована примерно треть субъектов МСП, из них примерно 900 тыс. воспользовались хотя бы одним из 163 сервисов бизнес-навигатора.
Из этих 900 тысяч, по нашим консервативным расчетам, 504 тысячи показали рост выручки или численности персонала.
Что касается планов на этот год: до конца года мы собираемся интегрировать бизнес-навигатор с государственной информационной системой «Промышленность», которая предоставляет сервисы для субъектов промышленной деятельности, будь то ИП, завод или профильный отдел в государственном органе власти. Надеемся, что это будет достаточно глубокая интеграция, которую мы сможем применить, как я надеюсь, в масштабировании. Мы обязательно будем совершенствовать нашу базу с точки зрения продвижения этого продукта в онлайне — и тут мы благодарны и вам за поддержку. Мы считаем, что для предпринимателей этот продукт является не только интеграционным, не только агрегатором, но и онлайн-продуктом, который убирает «рыночную слепоту»: предприниматель действует «зряче», он понимает, почему и как он открывает тот или иной вид бизнеса, понимает своих конкурентов, каналы поставки, куда ему обратиться за финансовой поддержкой, как проверить контрагента-поставщика или контрагента-потребителя.
ВЭБ собирается запускать цифровую платформу для бизнеса. Не боитесь конкуренции?
— Это совсем не конкуренция! Навигатор будет встроен в эту платформу, там будет еще целый ряд сервисов. На платформе будет линейка институтов развития — ВЭБ, «Дом.РФ», Корпорации МСП и Российского экспортного центра, и все это совместно с Mail.ru. Это будет не конкуренция, а комплексный продукт в едином стандарте — это будет лучше. Если в регион приезжает один институт развития — это одно, а если четыре — совсем иное качество. Так что данная платфорта — новый функционал, новый сервис, новые финансовые возможности.
— Вы принимали участие в дискуссии о развитии городской экономики. Как малый бизнес будет интегрирован в процессы в рамках нацпроекта?
— Общественные пространства, которые являются плодом того, что делают региональные и федеральные власти, предприниматели, граждане, приобретают другое качество. Получается широчайший ряд: от науки, университетов, студентов, преподавательских, исследовательских стартапов, которые создают идеи, до непосредственно процесса благоустройства. Это широчайший ряд занятых граждан. Это создание среднего класса. Вовлечение малого и среднего бизнеса в этот процесс зависит от модели развития региона или района. Если есть крупное предприятие, то оно может обрастать сервисами малого бизнеса. Или, наоборот, может быть диверсификация: например, в моногороде у крупной компании упали объемы производства, и тогда занятость должна перетекать в уже подготовленный малый и средний бизнес.
Газета.Ru: последние новости
В сенат США внесен законопроект о самых серьезных санкциях против России В ЕС согласовали газовую директиву против "Северного потока - 2" Британия начала расследование против состоятельных россиян
Комментарии
Экономика , Статьи , РИФ Сочи 2019 , Александр Браверман , ВЭБ , Норникель , Mail.ru Group , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Доллар пробил психологическую отметку
Рынки
США решили судьбу российских госбанков
Экономика
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
В ЦБ сравнили новые санкции и санкции 2014 года
Экономика
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Доллар по 75: США бьют в слабое место России
Экономика Статьи
«Северный поток-2» оказался под ударом
Экономика Статьи
Россия выигрывает санкционную войну
Экономика Статьи
Роспотребнадзор сделал заявление после угроз Медведева
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение