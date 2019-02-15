Нижегородская область запустит проект восстановления исторических городов

Нижегородская область планирует разработать и запустить проект восстановления исторических частей городов по всей стране в 2020 году, сообщил РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

По его словам, проект восстановления исторических частей российских городов предполагает комплексный подход к созданию комфортной городской среды. При этом в нем учтены не только традиционные парки, улицы и дворы, но и здания: объекты культурного и исторического наследия. При этом реализовать проект власти предлагают не только в своем регионе, но и по всей стране.

"Для нас этот проект очень важен и в рамках подготовки к 800-летию города. Мы его в любом случае запустим независимо от окончательных решений на уровне федерального проекта. Хотелось бы к 2020 году запустить для всей страны такой проект, потому что он предлагает универсальный подход, где Нижний Новгород будет одним из участников, пилотом", — заявил Никитин.

Он добавил, что сейчас концепция проекта рассматривается Минстроем и ВЭБ.РФ.

"Мы предполагаем совместно с инвесторами участие в восстановлении объектов с обязательным сохранением исторического облика. Предполагаем также, что проект должен быть локализован на определенной территории, чтобы не точечно по одному зданию в разных районах города восстанавливали, а микрорайон, кварталы, и делали из них настоящий исторический центр", — пояснил Никитин.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.