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Нижегородская область запустит проект восстановления исторических городов 

РИА Недвижимость 57 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
Нижегородская область планирует разработать и запустить проект восстановления исторических частей городов по всей стране в 2020 году, сообщил РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По его словам, проект восстановления исторических частей российских городов предполагает комплексный подход к созданию комфортной городской среды. При этом в нем учтены не только традиционные парки, улицы и дворы, но и здания: объекты культурного и исторического наследия. При этом реализовать проект власти предлагают не только в своем регионе, но и по всей стране.
"Для нас этот проект очень важен и в рамках подготовки к 800-летию города. Мы его в любом случае запустим независимо от окончательных решений на уровне федерального проекта. Хотелось бы к 2020 году запустить для всей страны такой проект, потому что он предлагает универсальный подход, где Нижний Новгород будет одним из участников, пилотом", — заявил Никитин.
Он добавил, что сейчас концепция проекта рассматривается Минстроем и ВЭБ.РФ.
"Мы предполагаем совместно с инвесторами участие в восстановлении объектов с обязательным сохранением исторического облика. Предполагаем также, что проект должен быть локализован на определенной территории, чтобы не точечно по одному зданию в разных районах города восстанавливали, а микрорайон, кварталы, и делали из них настоящий исторический центр", — пояснил Никитин.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Глеб Никитин , Минстрой , РИА Новости
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