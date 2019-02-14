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Все районы Сочи сделают интересными для отдыха круглый год 

Российская Газета 14 часов назад
Фото: Владимир Аносов/РГ
Власти Сочи пообещали сделать все районы курорта интересными для круглогодичного отдыха. Если Адлерский, Хостинский и Центральный уже могут этим похвастаться, то Лазаревский еще предстоит подтянуть… Для этого было разработано сразу несколько проектов, которые представили на Российском инвестиционном форуме. Об этом рассказал "Российской газете" мэр олимпийской столицы Анатолий Пахомов.
— Три сочинских района уже востребованы у туриста все 12 месяцев года, а вот четвертый — Лазаревский — пока отстает. У него есть интересные объекты показа, но только в летом, осенью и весной. А вот зимой туда обычно не едут, наблюдается спад активности. Происходит это из-за того, что нет необходимой инфраструктуры. Нужны концертные залы, конференц-залы и спортивные сооружения. И мы уже начали эту работу, — объяснил Пахомов. — Так, на форум выставили проекты аквапарка и марины в Головинке. Также ждет реконструкции пансионат "Олимпийский" в Дагомысе, с помощью инвестиций сделаем современное средство размещения с конференц-залами для различных мероприятий.
Кроме того, по словам градоначальника, ждут инвесторов социальный проект по созданию реабилитационного центра иппотерапии и проект размещения апарт комплекса-музея "Северный Кавказ". Как выяснилось, всего город планирует заключить шесть соглашений на общую сумму около семи миллиардов рублей.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Анатолий Пахомов , "Российская газета"
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