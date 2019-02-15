В Тюмени весной пройдет архитектурный симпозиум Южной Кореи и России

Архитектурный симпозиум Южной Кореи и России пройдет в Тюмени в конце марта, а в мае планируется провести выставку промышленного потенциала в двух стран, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках Российского инвестиционного форума.

По словам Моора, власти Тюменской области договорились с Южной Кореей, в рамках проектов сотрудничества, о проведении двух совместных мероприятий в 2019 году.

"В конце марта в Тюмени будет проводиться архитектурный симпозиум, приедут архитекторы Южной Кореи, будут давать мастер-классы, а в конце мая — начале июня мы проведем выставку с большой бизнес-миссией из Кореи с участием посла. Выставка будет совместная, на ней будут представлены российские и корейские предприятия", — сообщил Моор.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.