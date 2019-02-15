Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.75
$
66.89
75.40
75.50
Прогноз
18.02 – 25.02
$
66.93
74.23
Индексы и котировки Brent
64.79
–0.08 Золото
1314.12
+0.14 РТС
1156.31
–0.10
Динамика валют
EUR / USD
15.02
1.1289
–0.0156
31.01
1.1445
12.02
01.02
21.01

В Тюмени весной пройдет архитектурный симпозиум Южной Кореи и России 

РИА Недвижимость 57 минут назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / TmnCity /
Архитектурный симпозиум Южной Кореи и России пройдет в Тюмени в конце марта, а в мае планируется провести выставку промышленного потенциала в двух стран, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках Российского инвестиционного форума.
По словам Моора, власти Тюменской области договорились с Южной Кореей, в рамках проектов сотрудничества, о проведении двух совместных мероприятий в 2019 году.
"В конце марта в Тюмени будет проводиться архитектурный симпозиум, приедут архитекторы Южной Кореи, будут давать мастер-классы, а в конце мая — начале июня мы проведем выставку с большой бизнес-миссией из Кореи с участием посла. Выставка будет совместная, на ней будут представлены российские и корейские предприятия", — сообщил Моор.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
РИА Недвижимость: последние новости
На Кубани построят завод по переработке фруктов Путин: застройка должна отвечать потребностям людей В Подмосковье появится тепличный комплекс стоимостью 10 млрд рублей
Экономика , РИФ Сочи 2019 , РИА Новости
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Доллар пробил психологическую отметку
Рынки
США решили судьбу российских госбанков
Экономика
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
В ЦБ сравнили новые санкции и санкции 2014 года
Экономика
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Доллар по 75: США бьют в слабое место России
Экономика Статьи
«Северный поток-2» оказался под ударом
Экономика Статьи
Россия выигрывает санкционную войну
Экономика Статьи
Роспотребнадзор сделал заявление после угроз Медведева
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение