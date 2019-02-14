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Курганские власти рассказали о планах по реализации нацпроектов в регионе 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: Р-Спорт
Власти Курганской области в рамках реализации нацпроектов в регионе планирует отремонтировать региональную сеть автодорог, а также ввести новые объекты образования и здравоохранения, сообщил РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.
"Мы участвуем в 11 национальных проектах из 12. В рамках проекта "Безопасные и качественные автодороги" будем заниматься региональной сетью дорог, приведением ее в нормативное состояние. Будем усиленно ремонтировать дороги муниципальных образований, внутри муниципалитета. Также для нас достаточно важна программа "Чистая вода", — сказал он.
Он отметил, что в регионе с учетом ее слабой экономики более 30-40 лет не было капитальных вложений ни в инженерную, ни в коммунальную инфраструктуру. "Мы считаем, что запросы населения — это дороги, коммуналка, здоровье, образование, где мы вводим новые объекты — так, 8 строим в настоящее время, 5 закладываем на будущий год", — уточнил он.
Кроме того, по здравоохранению запланирован ввод нескольких объектов, по культуре — 3, сказал Шумков.
"Мы надеемся оставаться в этом тренде все 6 лет", — сказал Шумков, добавив, что все делаем с целью повышения качества жизни населения.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
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