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Хабаровский край получил свыше 10 млрд рублей на реализацию нацпроектов в 2019 году 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более 10 млрд рублей выделено из федерального бюджета для реализации национальных проектов в Хабаровском каре в 2019 году, сообщил в пятницу ТАСС губернатор региона Сергей Фургал на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Президент России Владимир Путин 7 мая 2018 года подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Для достижения поставленных целей были разработаны нацпроекты в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Все эти проекты планируется реализовать до 2024 года.
"10,7 млрд рублей будет затрачено по 11 нацпроектам в 2019 году в Хабаровском крае", — сказал Фургал, уточнив, что региональный паспорт нацпроекта "Наука" еще не подписан.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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