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Власти Северной Осетии направят на развитие самого отдаленного района 1,2 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Северной Осетии направят на развитие самого отдаленного района республики — Моздокского, в 2019 году более 1,2 млрд рублей. Об этом глава региона Вячеслав Битаров сообщил ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума.
"Порядка 1,2 млрд рублей будет вложено в 2019 году в развитие Моздокского района. Это дороги, строительство школы, детских садов, пристроек к детским садам", — сказал Битаров.
Также средства будут направлены на ремонт районной поликлиники, на решение вопросов водоснабжения.
Будет создано и прямое дорожного сообщение между Владикавказом и Моздокском районом. В настоящее время из столицы республики в район возможно доехать через территории соседних республик. Строящаяся дорога позволит существенно сократить путь.
"Проект начнет реализовываться в этом году, и в следующем году мы должны завершить", — отметил руководитель республики.
Как сообщалось, Моздокский район является самым отдаленным и одним из самых проблемных в регионе. По данным местных властей, в районе не хватает мест в детских садах, в очереди находятся порядка 800 человек, дороги требуют ремонта, нужно построить водозабор для городских нужд, десяток лет не могут завершить строительство второй очереди очистных сооружений и канализации. В Моздокском районе выращивают ячмень, пшеницу, рапс, подсолнечник и другие сельскохозяйственные культуры. Здесь проживают более 86,9 тысячи человек.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Вячеслав Битаров , ИТАР-ТАСС
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