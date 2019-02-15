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Калмыкия и КНР планируют подписать соглашение об экономическом сотрудничестве в 2019 году 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Калмыкии намерены подписать соглашение об экономическом сотрудничестве с Китайской Народной Республикой (КНР) в первом полугодии 2019 года. Работу над документом ведут две рабочие группы, сообщил ТАСС глава региона Алексей Орлов на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.
"На самом высочайшем уровне со стороны руководства Китая мы договорились о том, что соглашение будет подписано в первом полугодии — конце первого полугодия текущего года. Подчеркну, что это будет не протокол о намерениях, а соглашение об экономическом сотрудничестве. Сегодня работа такая ведется, созданы две рабочие группы со стороны Республики Калмыкия и Китая, детали обговариваются, это будет комплексный документ", — сказал он.
В 2004 году столица Калмыкии Элиста установила побратимские отношения со столицей Тибетского автономного района Китая городом Лхасой. В 2018 году калмыцкий город Лагань (второй по численности населения) и китайский Чэндэ также подписали соглашение об установлении побратимских связей. Кроме того, в 2018 году Калмыкию несколько раз посещали делегации из КНР.
В октябре 2018 года правительственная делегация Калмыкии впервые отправилась с рабочим визитом в КНР, во время которого была достигнута договоренность о подписании соглашения. Также во время поездки обсуждался вопрос открытия в республике Центра китайской народной медицины. В 2019 году в Калмыкии были организованы бесплатные курсы для медицинских работников по изучению китайского языка.
Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Алексей Орлов , ИТАР-ТАСС
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