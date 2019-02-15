Два новгородских моногорода подадут заявки на создание инфраструктуры для бизнеса

Два моногорода Новгородской области — Угловка и Боровичи — подадут в 2019 году заявки в Фонд развития моногородов на софинансирование проектов по созданию инфраструктуры для инвесторов. Об этом в пятницу сообщила ТАСС генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Новгородской областью и моногородом Угловка идет подготовка заявки на софинансирование инфраструктуры для инвестпроектов по производству этилацетата, модернизации оборудования по производству пластиковой тары и модернизации завода парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии. Подача заявки ожидается во втором полугодии 2019 года. Инициатор проекта по модернизации парфюмерно-косметического завода ООО "Валдайская косметика" — первый резидент ТОСЭР "Угловка", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что аналогичная заявка ожидается от моногорода Боровичи. "В завершающей фазе находится заявка от моногорода Боровичи Новгородской области по инфраструктуре для проектов индустриального парка "Преображение". Ожидаемый срок подачи — второй квартал 2019 года", — уточнила Макиева.

Поселок городского типа Угловка в Окуловском районе Новгородской области, в котором проживают около 3 тыс. человек, стал моногородом в 2014 году. Этому статусу Угловка обязана местному известковому комбинату, который был основан еще в конце XIX века и стал градообразующим предприятием. Моногород Угловка в марте 2018 года получил статус первой в Новгородской области территории опережающего развития, там сконцентрировались инвесторы в сфере химического производства. По расчетам властей, эта территория опережающего развития привлечет не менее 5 млрд рублей инвестиций.

Первый в Новгородской области индустриальный парк "Преображение", начал работу в регионе в конце января, он предоставляет налоговые преференции резидентам, на территории площадки уже реализуются два инвестиционных проекта. Резиденты парка имеют право на льготные налоги на прибыль, имущество, кроме того, вдвое сокращается транспортный налог. Территория "Преображения" составляет 8 га, первым резидентом стала компания "Вилина", которая реализует проекты по производству столовой клеенки и напольных покрытий. Инвестиции составят более 1 млрд рублей, также будет создано 140 рабочих мест.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".