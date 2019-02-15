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Около 8 млрд рублей направят на реализацию нацпроектов в Калмыкии до 2024 года 

ТАСС 1 час назад
Фото: пресс-служба главы Калмыкии
Порядка 6 млрд рублей будет выделено из федерального и республиканского бюджетов на реализацию национальных проектов в Калмыкии до 2021 года, сообщил ТАСС глава Калмыкии Алексей Орлов на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.
"Мы в общей сложности около 6 млрд рублей в ближайшие три года потратим на реализацию национальных проектов. Хотел бы упомянуть, что бюджет республики небольшой и для нас эта цифра очень серьезная. Поэтому мы верим и убеждены, что все жители Калмыкии ощутят на себе реализацию национальных проектов", — сказал Орлов, уточнив, что средства будут выделены из федерального и республиканского бюджетов.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе главы республики, до 2024 года на реализацию нацпроектов планируется направить еще порядка 2 млрд рублей.
Паспорта нацпроектов в 12 сферах — демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт — были утверждены для реализации задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.
Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Алексей Орлов , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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